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Чубаров: РФ задействовала спецслужбы, чтобы согнать крымских татар на "выборы"

Суббота, 10 марта 2018, 19:44
Чубаров: РФ задействовала спецслужбы, чтобы согнать крымских татар на выборы

Россия задействовала спецслужбы, чтобы обеспечить явку крымских татар на участки для голосования во время "выборов" президента РФ-2018.

Об этом в интервью русской службе "Голоса Америки" заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, пророссийская власть Крыма различными способами пытается повысить явку на президентских выборах, в том числе и со стороны крымских татар.

"Особое внимание уделяется крымскотатарской части электората, и такое ощущение, что на этот раз оккупанты хотят отыграться за тотальное неучастие крымских татар в так называемом "референдуме" 2014 года", - отметил Чубаров.

"Власть оказывает давление на все сегменты крымскотатарского общественной и социальной жизни: вызывают в ФСБ имамов, некоторых из них, тех, кто демонстрировал отличие своей позиции от позиции духовного управления мусульман России, аккуратно предупреждают, что они могут быть отлучены от своих общин, и им будет вообще запрещено заниматься религиозным просвещением", - добавил глава Меджлиса.

Также, по словам Чубарова, руководство Крымского индустриально-педагогического университета оказывало ощутимое давление на студентов, "прибегая к угрозам, что если те не проявят должную общественную активность в смысле голосования на выборах, то им тогда будет сложно дальше учиться".

Давление, по словам Чубарова, испытывают учителя, которые составляют списки детей и их родителей, проводят с ними беседы.

"Рекрутируют людей для участия в выборах и через крымскотатарских предпринимателей ... Для Путина и его окружения очень важно, чтобы в Крыму была не просто продемонстрирована явка, а такая явка, уровень которой был бы намного выше, чем в России, в том числе и среди крымских татар", - считает Чубаров.

Как известно, "выборы" президента РФ состоятся 18 марта, в четвертую годовщину аннексии Крыма.  Российские СМИ сообщали, что Путин поедет голосовать за себя в Крым, чтобы поднять там явку.

Ранее сообщалось, что крымских татар из бюджетной сферы агитируют участвовать в работе "избирательных комиссий".

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал крымчан бойкотировать "выборы" президента РФ.

Комитет избирателей Украины требует возбудить уголовные дела в отношении 10 тысяч членов избиркомов, вовлеченных в "выборы" президента РФ в Крыму.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что будет работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ в оккупированном Крыму попали под соответствующие санкции.

МинТОТ призвало крымчан не участвовать в незаконных выборах президента России на территории полуострова.

Верховная Рада призвала мир препятствовать выборам президента РФ в аннексированном Крыму и не признавать их легитимными.

Украина не признает выборы в Госдуму России, которые прошли в 2016 году в Крыму, и будет ставить вопрос о незаконности российских выборов в регионе на международном уровне – в частности, в ПАСЕ, ОБСЕ и НАТО.

Темы: виборыРосcияКрыманнексиякрымские татары
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