Луценко заявляет, что Савченко планировала теракт, потребует ареста

Генеральный прокурор Юрий Луценко внесет представление на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.



Об этом он объявил с трибуны парламента 15 марта.



По его словам, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи. Минометами (планировалось -ред.) обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет", - заявил генпрокурор.

"Поэтому сегодня я, как генеральный прокурор внесу в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Савченко", - добавил он.

Кроме того генпрокурор попросил нардепов безотлагательно поддержать проект закона, который давно находится на рассмотрении парламента, о том, что после представления ГПУ дипломатические загранпаспорта народного депутата останавливаются. Чтобы этот фигурант остался в Украине и отвечал перед украинским законом.



Луценко напомнил, что согласно регламенту есть 5 дней для получения объяснений народного депутата.



"Надеюсь, в следующую среду проведем регламентный комитет, а в следующий четверг Верховная Рада примет решение против организатора запланированного теракта", - отметил он.



В то же время генпрокурор, отвечая на реплику депутата от Оппоблока Игоря Шурмы, отметил, что не отказывается от факта поддержки в прошлом освобождения Савченко из российского плена, и отметил, что будет защищать любого человека из московских тюрем "и даже Надежду Савченко".



"Но освобожденный заложник, даже награжденный званием Героя, должен выполнять закон", - отметил Луценко.

Как известно, депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на КПВВ с арсеналом оружия.



Савченко, которая находилась за границей, вернулась в Украину и 15 марта явилась в СБУ.



Давая брифинг журналистам перед зданием Службы безопасности, Савченко заявила, что в Украине "идет война спецслужб".



Также нардеп коснулась вопроса свержения украинской власти.



"А теперь, украинцы, задайте себе вопрос: кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывали на всех "майданах". Кто не думал подорвать Банковую или Верховную Раду?" - заявила она.



Депутат отметила, что стране нужна "тотальная смена политической системы".



Также Савченко обвинила действующую власть в провоцировании революций и ряде преступлений против граждан Украины.