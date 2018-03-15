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Луценко заявляет, что Савченко планировала теракт, потребует ареста

Четверг, 15 марта 2018, 10:36
Луценко заявляет, что Савченко планировала теракт, потребует ареста

Генеральный прокурор Юрий Луценко внесет представление на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Об этом он объявил с трибуны парламента 15 марта.

По его словам, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи. Минометами (планировалось -ред.) обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет", - заявил генпрокурор.

"Поэтому сегодня я, как генеральный прокурор внесу в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Савченко", - добавил он.

Кроме того генпрокурор попросил нардепов безотлагательно поддержать проект закона, который давно находится на рассмотрении парламента, о том, что после представления ГПУ дипломатические загранпаспорта народного депутата останавливаются. Чтобы этот фигурант остался в Украине и отвечал перед украинским законом.

Луценко напомнил, что согласно регламенту есть 5 дней для получения объяснений народного депутата.

"Надеюсь, в следующую среду проведем регламентный комитет, а в следующий четверг Верховная Рада примет решение против организатора запланированного теракта", - отметил он.

В то же время генпрокурор, отвечая на реплику депутата от Оппоблока Игоря Шурмы, отметил, что не отказывается от факта поддержки в прошлом освобождения Савченко из российского плена, и отметил, что будет защищать любого человека из московских тюрем "и даже Надежду Савченко".

"Но освобожденный заложник, даже награжденный званием Героя, должен выполнять закон", - отметил Луценко.

Как известно, депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на КПВВ с арсеналом оружия.

Савченко, которая находилась за границей, вернулась в Украину и 15 марта явилась в СБУ.

Давая брифинг журналистам перед зданием Службы безопасности, Савченко заявила, что в Украине "идет война спецслужб".

Также нардеп коснулась вопроса свержения украинской власти.

"А теперь, украинцы, задайте себе вопрос: кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывали на всех "майданах". Кто не думал подорвать Банковую или Верховную Раду?" - заявила она.

Депутат отметила, что стране нужна "тотальная смена политической системы".

Также Савченко обвинила действующую власть в провоцировании революций и ряде преступлений против граждан Украины.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Савченко Надежда
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