Савченко рассказала о российском оружии

Народный депутат Надежда Савченко перед допросом в СБУ по делу Владимира Рубана рассказала об уважении к подозреваемому и важности его деятельности.

С таким заявлением она выступила в четверг перед журналистами у дверей здания Службы безопасности Украины в Киеве.

"Я уважаю Владимира Рубана за всю его работу, которую он выполнял на фронте по освобождению пленных, по помощи Вооруженным силам, СБУ и спецслужбам", - сказала Савченко.

По ее словам, сейчас идет война спецслужб.

"На самом деле происходит слив страны изнутри, и очень часто происходит слив Кремлю", - подчеркнула депутат.

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