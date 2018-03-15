Савченко рассказала о российском оружии
Народный депутат Надежда Савченко перед допросом в СБУ по делу Владимира Рубана рассказала об уважении к подозреваемому и важности его деятельности.
С таким заявлением она выступила в четверг перед журналистами у дверей здания Службы безопасности Украины в Киеве.
"Я уважаю Владимира Рубана за всю его работу, которую он выполнял на фронте по освобождению пленных, по помощи Вооруженным силам, СБУ и спецслужбам", - сказала Савченко.
По ее словам, сейчас идет война спецслужб.
"На самом деле происходит слив страны изнутри, и очень часто происходит слив Кремлю", - подчеркнула депутат.
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