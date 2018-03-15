Савченко рассказала о российском оружии

Народный депутат Надежда Савченко перед допросом в СБУ по делу Владимира Рубана рассказала об уважении к подозреваемому и важности его деятельности.

С таким заявлением она выступила в четверг перед журналистами у дверей здания Службы безопасности Украины в Киеве.

"Я уважаю Владимира Рубана за всю его работу, которую он выполнял на фронте по освобождению пленных, по помощи Вооруженным силам, СБУ и спецслужбам", - сказала Савченко.

Она в очередной раз заявила, что собирается взять Рубана на поруки.

По словам Савченко, сейчас идет война спецслужб.

"На самом деле происходит слив страны изнутри, и очень часто происходит слив Кремлю", - подчеркнула депутат.

Она рассказала, что есть специальные военные операции, в которых нужно использовать оружие, которое бы доказывало, что оно поставляется из России. Это же касается операций в тылу врага, где российское оружие нужно украинским военным, чтобы их не разоблачили.

По словам Савченко, при этом есть в Украине структуры, которые препятствуют этой деятельности военных.

"К сожалению, власть не пренебрегает ничем, особенно если где-то видит, что волонтеры знают правду: свидетелей нужно уничтожать", - заявила она.

Также Савченко коснулась вопроса свержения украинской власти.

"А теперь, украинцы, задайте себе вопрос: кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывали на всех "майданах". Кто не думал подорвать Банковую или Верховную Раду?" – заявила она.

Депутат отметила, что стране нужна "тотальная смена политической системы".

"Не надо меня брать на слабо, таким как генпрокурор", - добавила Савченко.

Ранее советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Савченко могут предъявить подозрение в причастности к подготовке государственного переворота.

Депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу Владимира Рубана.

8 марта руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия.

Рубану было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Решением Шевченковского райсуда Киева Рубан взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.

В деле также фигурирует помощник Савченко Олег Мезенцев как один из соучастников группы, которая готовила преступление и причастна к перевозке оружия с неподконтрольной территории Украины.

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Евгений Кизилов, УП