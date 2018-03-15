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Савченко ответила на "гранаты в Раде" вопросом о писателе-фантасте

Четверг, 15 марта 2018, 15:40
Савченко ответила на гранаты в Раде вопросом о писателе-фантасте

Народной депутат Надежда Савченко дала понять, что информация о том, будто ее вывели из сессионного зала из-за гранат в сумке, не соответствует действительности.

Об этом она заявила в четверг, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах парламента.

Репортер спросила Савченко, правда ли, что ее выводили из помещения для голосования из-за найденных у нее гранат и пистолета. Попросили также показать оружие.

"Вы любите Рэя Брэдбери? Кто читал? А Ричарда Баха? Не читали. А Тараса Григорьевича Шевченко? Хорошо, читайте дальше литературу, это полезно", - туманно ответила нардеп.

Савченко также спросили, выводили ли ее вообще из помещения. Она это опровергла.

"Закончилась практически рабочая сессия, я пришла, расписалась, чтобы иметь зарплату, потому что нардеп лишается зарплаты, если отсутствует, зашла в зал, отработала, вышла из зала", - рассказала Савченко.

После общения с журналистами депутат попрощалась и поспешила прочь. Но те спросили вдогонку, куда она направляется. "На работу", - бросила в ответ Савченко.

На это кто-то из репортеров заметил, что сессионный зал в другой стороне.

Как известно, в четверг с Надеждой Савченко произошел инцидент в сессионном зале Верховной Рады - по данным источников, у нее нашли три гранаты и пистолет, и коллеги вывели депутата из помещения.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет".

По словам Луценко, она якобы вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.

Позже Луценко внес в ВР представление на Савченко.

После этого Савченко призвала украинцев к военному перевороту.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Савченко НадеждаВерховная Радаскандалоружие
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