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ГПУ разберется с угрозами адвокатов Януковича в адрес коллеги

Пятница, 2 марта 2018, 12:59

Генеральная прокуратура открыла производство по факту препятствования защитниками экс-президента Виктора Януковича государственному адвокату Ивану Ангелину.

Об этом говорится в ответе ГПУ на обращение народного депутата Мустафы Найема, который он опубликовал в Facebook.  

"Некоторое время назад я публиковал историю о том, как двое адвокатов Виктора Януковича пытались лишить единственного источника доходов семью переселенцев из Горловки, потому что глава этой семьи – адвокат центра безоплатной помощи – нарушил планы беглого президента пожаловаться в ЕСПЧ", – напомнил Найем.

"После этой публикации адвокаты Виктора Януковича не только не успокоились, но и усилили давление, в том числе, угрожая отдельным адвокатам физической расправой и оказывая давление на представителей органов адвокатского самоуправления", – заявил он.

Найем, считая такие действия "бандитизмом", обратился в Генпрокуратуру с заявлением о преступлении.

В итоге ГПУ открыла уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности адвоката от госучреждения "Центр безоплатной правовой помощи" Ивана Ангелина.

 

Проведение досудебного следствия поручено Главному управлению Национальной полиции в Киеве.

14 февраля Найем сообщал, что защитники Виктора Януковича пытаются лишить Ангелина права на адвокатскую деятельность под предлогом нарушения им правил адвокатской этики.

Ангелин был привлечен к делу Януковича как бесплатный защитник, так как адвокаты Просянюк и Горошинский неоднократно не являлись в суд и не имели права представлять интересы экс-президента.

Просянюк и Горошинский пытались помешать проведению судебного заседания о разрешении на заочное расследование в отношении Януковича.

По мнению Найема, решение суда о проведении заочного досудебного расследованияот 7 февраля помешало планам Януковича и его защитников "сорвать рассмотрение дела".

Во время заседания между платными адвокатами и обвинением произошел конфликт, а позже защитники заявили о сотрудничестве Ангелина с прокуратурой.

Алена Рощенко, УП
Темы: ЯнуковичГенпрокуратураНайем
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