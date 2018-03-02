Иностранцам станет легче получить водительское удостоверение в Украине

1227 просмотров
Пятница, 2 марта 2018, 14:12

Все иностранные граждане, работающие или обучающиеся в Украине, теперь смогут сдавать теоретическую часть экзамена на право управления транспортным средством на английском языке.

Об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

Отмечается, что язык для экзамена по ПДД можно выбрать самостоятельно перед началом прохождения экзамена.

"После выбора языка в английском переводе также предоставляется инструкция по прохождению экзамена. Полный перечень вопросов по ПДД и ответов к ним на английском языке можно загрузить с сайта Главного сервисного центра МВД", - сказано в заявлении.

Начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий рассказал, что есть много людей, которые учатся или работают в Украине нуждаются сдаче экзамена именно на английском языке.

По его словам, в 2017 году количество таких иностранцев составило 3620.

Сообщается, что с профессиональным переводом экзамена помогла Консультативная миссия Европейского Союза в Украине.

Украинская правда
Темы: МВД
powered by lun.ua
По теме
Фигуранту дела против Авакова-младшего разрешили ехать за границу 1 марта 2018, 15:37
ГПУ сообщила о подозрении 3 экс-руководителям подразделений МВД по делу "2 мая" 28 февраля 2018, 23:15
Право на защиту. Что кроется за конфликтом Авакова и судов 20 февраля 2018, 19:49
Все новости
Главные новости
"Газпром" заявил о расторжении контрактов с "Нафтогазом"
Россиянам запретили приватизировать украинские предприятия
В России Грибу продлили арест еще на два месяца
Не известна судьба еще 4 пограничников – Слободян
Все новости
Фото

Фото дня: снегопад в Киеве

Музыка

В Киеве пройдет масштабный городской фестиваль