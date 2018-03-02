Иностранцам станет легче получить водительское удостоверение в Украине

Все иностранные граждане, работающие или обучающиеся в Украине, теперь смогут сдавать теоретическую часть экзамена на право управления транспортным средством на английском языке.

Об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

Отмечается, что язык для экзамена по ПДД можно выбрать самостоятельно перед началом прохождения экзамена.

"После выбора языка в английском переводе также предоставляется инструкция по прохождению экзамена. Полный перечень вопросов по ПДД и ответов к ним на английском языке можно загрузить с сайта Главного сервисного центра МВД", - сказано в заявлении.

Начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий рассказал, что есть много людей, которые учатся или работают в Украине нуждаются сдаче экзамена именно на английском языке.

По его словам, в 2017 году количество таких иностранцев составило 3620.

Сообщается, что с профессиональным переводом экзамена помогла Консультативная миссия Европейского Союза в Украине.