Реакция соцсетей на решение по Савченко

Верховна Рада дала дозвіл на зняття депутатської недоторканності та арешт Надії Савченко.

Ще напередодні у Генпрокуратурі побоювались, що депутати – колишні комбати – не проголосують за затримання і арешт колишньої льотчиці.

Але побоювались прокурори дарма. Під час виступів всі депутати повірили генпрокурору Юрію Луценку у те, що Савченко і Рубан планували здійснити серію терактів в центрі Києва заради повалення конституційного ладу.

Для більшої доказовості очільник ГПУ продемонстрував 28-хвилинне відео з доказами проти Савченко.

Пропонуємо вам запис, а також реакцію соціальних мереж, де депутати і люди, далекі від політики, діляться своїми думками.