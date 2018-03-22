Реакция соцсетей на решение по Савченко

Фото Эльдар Сарахман, УП
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Четверг, 22 марта 2018, 14:00

Верховна Рада дала дозвіл на зняття депутатської недоторканності та арешт Надії Савченко.

Ще напередодні у Генпрокуратурі побоювались, що депутати – колишні комбати – не проголосують за затримання і арешт колишньої льотчиці.

Але побоювались прокурори дарма. Під час виступів всі депутати повірили генпрокурору Юрію Луценку у те, що Савченко і Рубан планували здійснити серію терактів в центрі Києва заради повалення конституційного ладу.

Для більшої доказовості очільник ГПУ продемонстрував 28-хвилинне відео з доказами проти Савченко.

Пропонуємо вам запис, а також реакцію соціальних мереж, де депутати і люди, далекі від політики, діляться своїми думками.

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Темы: Савченко арест
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