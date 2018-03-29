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Саакашвили заявляет, что СБУ и ГПУ ограбили его во время обысков

Четверг, 29 марта 2018, 01:16

Защита лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили направила в Службу безопасности Украины и Генпрокуратуру повторные ходатайства о возвращении личных вещей политика, которые пропали во время обысков в его  киевской квартире.

Об этом пишет ZN.ua.

Речь идет о документах, ноутбуке, нескольких мобильных телефонах и визитных карточках Саакашвили. Политик настаивает на их возвращении, либо на компенсации стоимости пропавших вещей.    

По словам адвоката Руслана Чарнолуцкого, он уже отправлял аналогичное ходатайство 1 марта, но СБУ и ГПУ его проигнорировали, сообщает пресс-служба РНС.

"Арест на изъятые вещи судом не накладывался, а в судебном заседании 26 января прокурор заявил, что они были вроде как "потеряны", - отметил Чарнолуцкий.

По словам адвоката, Саакашвили, который лично подписал ходатайство, считает, что его вещи были похищены правоохранителями.

Как известно, 6 марта ГПУ приостановила расследование дела Саакашвили о якобы сговоре с беглецом Курченко о финансировании акций протеста в Украине – из-за запроса о правовой помощи в Нидерланды.

1 марта защита Михеила Саакашвили обратилась в Генеральную прокуратуру с ходатайством о закрытии дела "о деньгах Курченко" в отношении экс-президента Грузии.

Украинские правоохранители выдвинули экс-президенту Грузии экс-главе Одесской ОГА Саакашвили обвинения, что он получил от бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в России, полмиллиона долларов на организацию протестных акций в Украине.

12 февраля Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева.

Позже в Государственной пограничной службе подтвердили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" в Польшу.

Источник в правоохранительных органах отметил "Украинской правде", что Польша приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии.

Позже Саакашвили прилетел в Нидерланды, где планировал встретиться с семьей. Он оформил в Нидерландах удостоверение личности, дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

Председатель Мостиского пограничного отряда принял решение запретить лидеру "Руху новых сил" Михеилу Саакашвили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

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Темы: СаакашвилиСБУГенпрокуратура
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