Онищенко рассказал о своем новом адвокате и книге о "пленках с Порошенко"

Марта Борщ, которая отказалась от должности аудитора НАБУ и стала адвокатом нардепа Александра Онищенко, взялась за его дело из-за информации в нем о президенте Украины Петре Порошенко.

Такое мнение в интервью NewsOne высказал сам Онищенко.

По словам Онищенко, Борщ знала об уголовных производствах, открытых против него, и ей интересна "история, которая связана с Порошенко".

Нардеп добавил, что Марта Борщ встретилась с ним и изучила его дело.

"Я ей рассказал, что и как происходило. Я так понимаю, что ее больше заинтересовал вопрос - добиться правды в этом деле... Думаю, она для себя поняла, кто такой Порошенко, что он за человек, и ее интерес - разобраться в этой истории и довести до логического конца", - добавил он.

Также Онищенко сообщил, что вел "переговоры с американскими правоохранителями", и ему "удалось доказать, показав реальную схему по газу, что в газовом деле нет никакой криминальной подоплеки, а дело - сфальсифицировано".

"Интересуются, в частности, в Министерстве юстиции (США)", - добавил он.

"Думаю, такой адвокат, как Борщ, мне поможет - и в общении с ними, и чтобы в какой-то мере доказать свою невиновность. Ее не интересует моя экстрадиция (в Украину. - ред.): я в Испании, и это никак не связано с американскими адвокатами. Думаю, ее больше интересует, куда идут американские деньги, которые предоставляют Украине - как они пилятся и куда они уходят", - отметил Онищенко.

Также нардеп сообщил, что о "пленках с Порошенко" он написал книгу.

"Я написал книгу и рассказал всю свою ситуацию в ней. Я находился рядом, близко с Порошенко более 2 лет и хотел показать, рассказать о его сущности, чтобы люди узнали перед тем, как идти на выборы - его внутренний мир, сущность, алчность, мировоззрение, что это за человек. Думаю, книга поможет людям определиться с выбором, который они будут делать на выборах - и президентских, и в Верховную Раду", - заявил он.

Онищенко добавил, что отрывки из книги уже давал читать "некоторым политикам и близким людям": "Они читали ее сутками, не отрываясь".

Как известно, 8 февраля появилась информация, что бывший обвинитель экс-премьера Павла Лазаренко Марта Борщ сняла свою кандидатуру на должность аудитора НАБУ и стала адвокатом депутата-беглеца Александра Онищенко.

Онищенко подтвердил эту информацию "Украинской правде". Сама Борщ не комментирует, представляет или она интересы Онищенко.

"Газовое дело" Онищенко расследует НАБУ: по данным следствия, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний за "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен.

Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко.

19 декабря суд разрешил проводить заочное расследование относительно Онищенко.

В конце 2016 года Онищенко заявил, что располагает записями, на которых - кроме прочих - разговоры с президентом Украины Петром Порошенко, но до сих пор они не обнародованы. Вместе с тем мир увидели разговоры Онищенко с якобы Николаем Мартыненко и Олесем Довгим.

Больше о беглом нардепе и пленках с Порошенко читайте в материале УП "Пленки Онищенко год спустя. О чем говорили президент и бизнесмен на Банковой?" .