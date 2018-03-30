Дело Савченко: Медведчук готовит иск к Луценко
Кум президента РФ Виктор Медведчук собирает материалы для подачи судебного иска к генпрокурору Юрию Луценко за то, что тот допустил его причастность к возможным преступлениям Надежды Савченко и Владимира Рубана.
Об этом Медведчук рассказал в интервью "BBC Украина".
"На сегодня я изучаю основания для того, чтобы обратиться в суд к господину Луценко о защите чести и достоинства. Как только такие основания будут установлены, я это, безусловно, сделаю", - заявил он.
Медведчук заверил, что ни он, ни его организация не являются "мозговым центром" замыслов нардепа Савченко и руководителя "Офицерского корпуса" Рубана.
"Я уверен, что генпрокурор не имеет права делать подобные публичные заявления..., которые являются политически мотивированными", - сказал он.
Медведчук заявил, что вообще никогда не имел никаких контактов с Савченко.
"Я занимался вопросом освобождения Савченко и считаю, что сделал очень много для того, чтобы она была освобождена из российской тюрьмы и приехала в Украину. Ни до этого, ни после этого я с ней не успел познакомиться", - уверяет он.
Медведчук рассказал, что в 2013 году Рубан действительно "имел отношение к определенным мероприятиям "Украинского выбора", но когда начался конфликт на Донбассе у Рубана "возникли претензии" к куму Путина.
"Я не обращал на это внимания, хотя критика нарастала и в какой-то момент дошло до оскорблений и обвинений в мой адрес", - говорит Медведчук.
По его словам, в 2016 году Рубан обратился к Медведчуку за помощью с обменом, сказав, что у него есть согласие представителей ОРДЛО, и такую готовность нужно было организовать с российской стороны.
"Представители СБУ попросили меня принять его - я его принял, мы с ним поговорили. Но потом выяснилось, что никакой договоренности там не было, и этот обмен не состоялся. Больше я с ним не поддерживал никаких отношений у нас не было никаких контактов", - заявил Медведчук.
"Поэтому поиск моей причастности к Савченко, Рубану и их делам я считаю полным абсурдом. Любые заявления на эту тему - это политический заказ, политические инсинуации, не больше", - подчеркивает кум российского президента.
Как известно, Луценко заявил, что "Украинский выбор" может быть мозговым центром глобального плана по изменению или устранению конституционного строя в Украине, в котором обвиняют Савченко и Рубана.
В "Украинском выборе" заявили, что предположение генпрокурора - провокация и манипуляция.
ГПУ подозревает, что Савченко и задержанный при попытке ввоза оружия Владимир Рубан планировали расстрелять центр Киева.
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