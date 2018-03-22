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У Медведчука обвинили Луценко в провокации из-за дела Савченко

Четверг, 22 марта 2018, 18:04

В общественном движении "Украинский выбор - право народа" расценивают как провокацию и манипуляцию попытку связать дело "Савченко-Рубана" с этим движением и его лидером Виктором Медведчуком.

Об этом говорится в заявлении на сайте движения.

"Манипулятивная попытка власти провести связь между общественным движением "Украинский выбор - право народа" и делом "Савченко-Рубана" свидетельствует о том, что в Украине реализуется сценарий "партии войны", - говорится в заявлении.

Так в движении отреагировали на слова генпрокурора Юрия Луценко, что задержание Рубана и представление на арест Савченко - только начало, а правоохранители догадываются, кто является "их кукловодом".

"Мы догадываемся, кто это кукловод, слышим здесь лозунги так называемого" Украинского выбора "(головой "Украинский выбор" является политик, экс-нардеп и кум Путина Виктор Медведчук, - ред.). Мы только что слышали не один раз в речах нардепа - субъекта моего представления - о вооруженном перевороте на Майдане, об олигархах, о Порошенко, который развязал войну, - все это уже мы слышали в Симферополе, Луганске и Донецке", - сказал генпрокурор.

В движении также заявили о политическом давлении, которое "преследует единственную цель: дискредитировать, устранить"Украинский выбор".

Как известно, 22 марта Верховная Рада разрешила арестовать Савченко.

Позже следователи СБУ задержали нардепа Надежду Савченко прямо в помещении Верховной Рады.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление о ней.

Луценко также заявил, что к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.

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Темы: Савченко НадеждаМедведчук
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