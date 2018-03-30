Справа Савченко: Медведчук готує позов до Луценка

Кум президента РФ Віктор Медведчук збирає матеріали для подачі судового позову до генпрокурора Юрія Луценка за те, що той припустив його причетність до ймовірних злочинів Надії Савченко та Володимира Рубана.

Про це Медведчук розповів в інтерв'ю "BBC Україна".

"На сьогодні я вивчаю підстави для того, щоб звернутися до суду до пана Луценка про захист честі і гідності. Щойно ці підстави будуть встановлені, я це, безумовно, зроблю", - заявив він.

Медведчук запевнив, що ані він, ані його організація не є "мозковим центром" задумів нардепа Савченко і керівника "Офіцерського корпусу" Рубана.

"Я впевнений, що генпрокурор не має права робити подібні публічні заяви…, які є політично мотивованими", - сказав він.

Медведчук заявив, що взагалі ніколи не мав жодних контактів з Савченко.

"Я займався питанням звільнення Савченко і вважаю, що зробив дуже багато для того, щоб вона була звільнена з російської в'язниці і приїхала в Україну. Ні до цього, ні після цього я з нею не встиг познайомитися", - запевняє він.

Медведчук розповів, що в 2013 році Рубан дійсно "мав стосунок до певних заходів "Українського вибору", але коли почався конфлікт на Донбасі у Рубана "виникли претензії" до кума Путіна.

"Я не звертав на це уваги, хоча критика наростала і у якийсь момент дійшло до образ та звинувачень на мою адресу", - каже Медведчук.

За його словами, в 2016 році Рубан звернувся до Медведчука з допомогою з обміном, сказавши, що в нього є згода представників ОРДЛО, і таку готовність потрібно було організувати з російського боку.

"Представники СБУ попросили мене прийняти його - я його прийняв, ми з ним поговорили. Але потім з'ясувалося, що ніякої домовленості там не було, й цей обмін не відбувся. Більше я з ним не підтримував жодних стосунків, у нас не було жодних контактів", - заявив Медведчук.

"Тому пошук моєї причетності до Савченко, Рубана та їхньої справи я вважаю повним абсурдом. Будь-які заяви на цю тему - це політичне замовлення, політичні інсинуації, не більше", - наголошує кум російського президента.

Як відомо, Луценко заявив, що "Український вибір" може бути мозковим центром глобального плану зі зміни або усунення конституційного ладу в Україні, в якому звинувачують Савченко і Рубана.

В "Українському виборі" заявили, що припущення генпрокурора – провокація і маніпуляція.

ГПУ підозрює, що Савченко і затриманий під час спроби ввезення зброї Володимир Рубан планували розстріляти центр Києва.

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