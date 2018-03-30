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Сытник заявляет, что Холодницкий "сливал" информацию Труханову

Пятница, 30 марта 2018, 15:22
Труханов два месяца находился за границей

Директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник говорит, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого стал "слив" информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

Об этом он заявил в интервью изданию "Зеркало недели", обнародованном 30 марта.

По словам Сытника "не так давно агентство получило по одному из дел абсолютно конкретную информацию, которая подтвердила худшие подозрения НАБУ".

"Мы получили информацию по делу о хищениях в одесской мэрии и поняли, что пускать ситуацию на самотек недопустимо. Как выяснилось впоследствии, приблизительно в то же время аналогичные сигналы относительно руководителя САП получали и наши коллеги из Генеральной прокуратуры", – заявил глава НАБУ.

"К примеру, дело о хищениях в одесской мэрии. Когда детективы НАБУ приехали в Одессу с обысками, выяснилось, что фигуранты очень быстро и организованно разъехались, а отдельные сидели за границей почти два месяца, дистанционно "решая вопросы" с судами", – поведал Сытник.

Он заявил, что у НАБУ есть веские основания предполагать "слив" информации фигурантам со стороны руководителя САП, "который, как выяснилось, знал об их перемещениях информацию, которой следствие не владело".

По информации источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, мэр Одессы Геннадий Труханов ухеал из Украины тогда, когда у него должен был проводиться обыск.

В свою очередь, источники УП в САП сообщали, что именно НАБУ тянуло с передачей ходатайства об избрании меры пресечения Труханову в день его задержания. Таким образом, Соломенский суд рассматривал это дело на следующий день.

"Чтобы вскрыть все это, нужны были не только слова, догадки или публичные жалобы, а конкретные доказательства. Мы их получили, и сейчас делаем то, чего требует закон", – утверждает Сытник.

Сытник объясняет, что зарегистрировали производство против Холодницкого работники Генеральной прокуратуры.

"Мы не могли такое дело зарегистрировать, потому что у НАБУ надзорным прокурором является именно тот, кого это дело непосредственно касается. На определенном этапе коллеги из Генеральной прокуратуры предложили нам объединить усилия, чтобы получить доказательства. Мы согласились…. Если бы мы закрыли глаза на известные нам факты, то стали бы соучастниками незаконных действий", – заявил он.

По его мнению, в жалобе в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуратуры содержаться весомые основания для принятия решения об увольнении Назара Холодницкого с должности руководителя САП.

Как известно, 23 октября 2017 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро после обыска вынесли из квартиры мэра Одессы Труханова два опечатанных пакета с документами.

13 февраля 2018 года в НАБУ подтвердили объявление подозрения Труханову и трем чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества. По мнению следствия, их преступная схема нанесла государству 185 млн грн убытков.

14 февраля Труханова задержали в столичном аэропорту "Борисполь", хотя мэр утверждал, что сам пришел в НАБУ.

Следователи говорят, что находясь почти 2 месяца за границей, мэр Одессы скрывался от вручения ему подозрения.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд арестовать Труханова с альтернативой залога в сумме 50 млн гривен, но Соломенский суд Киева отпустил Труханова на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова.

Позже САП подала апелляцию на решение суда, но 26 февраля суд отклонил ее.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ХолодницкийСытникГенпрокуратура
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