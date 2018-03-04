В Украину идут сильные снегопады

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Воскресенье, 4 марта 2018, 09:53

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий на территории Украины.

Как отмечается на сайте ГСЧС со ссылкой на информацию Укргидрометцентра, 4 марта в результате воздействия активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия.

В южных, восточных, большинстве центральных областей сильный снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед.

В Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях и Карпатах сильный снег, метели.

В Украине порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах страны гололедица.

В Киевской области и в городе Киеве порывы ветра 15-18 м/с; на дорогах гололедица.

 

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2 (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнение работы электрических сетей, коммунального хозяйства", - предупредили в ГСЧС.

Темы: погода
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