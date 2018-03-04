Меркель могут переизбрать канцлером 14 марта

Голосование по переизбранию Ангелы Меркель на пост канцлера Германии может состояться 14 марта.

Об этом 4 марта заявил председатель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союза в Бундестаге Фолькер Каудер в эфире телеканала ARD, пишет DW.

По словам Каудера, он уже обсудил этот вопрос с лидером фракции социал-демократов в Бундестаге Андреа Налес.

"Мы согласились, что это должно быть 14 марта", - сказал Каудер.

Он также выразил убеждение, что новая коалиция успешно работать: "Я вполне уверен, что мы в составе новой "большой коалиции" сделаем много хорошего для страны".

Как известно, ранее социал-демократы дали согласие на создание "большой коалиции" с блоком канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС. "За" создание "большой коалиции" проголосовали 66% членов партии.

Решение социал-демократов открывает путь для создания нового правительства Германии, начнет действовать в середине марта.

Блок ХДС/ХСС одобрил коалиционное соглашение и даже назвал своих кандидатов на пост министров в новом федеральном правительстве.