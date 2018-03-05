Правозащитники возмущены действиями полиции при демонтаже палаточного городка

В действиях правоохранителей при ликвидации палаточного городка под Верховной Радой 3 марта усматривается ряд грубых нарушений прав человека.



Об этом говорится в открытом обращении Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и ряда правозащитных организаций, обнародованном в понедельник.



"Информация, полученная в результате мониторинга Уполномоченного по правам человека и из открытых источников, свидетельствует о наличии серьезных оснований утверждать, что в действиях правоохранителей усматривается ряд грубых нарушений прав человека, гарантированных Конституцией", – говорится в сообщении.



В частности, по мнению омбудсмена нарушено право на мирное собрание, ведь решение суда не предусматривало прекращение собрания, которое длительное время сохраняло характер мирного; в соответствии со стандартами действия правоохранителей должны быть направлены на локализацию нарушителя общественного порядка, а не мирного собрания в целом.



Также речь идет о праве на свободу слова, поскольку как минимум трое журналистов заявили о препятствовании их деятельности и получения телесных повреждений со стороны правоохранителей.



Нарушено право не подвергаться бесчеловечному обращению (не менее 19 человек получили серьезные травмы головы, оказались в больнице с черепно-мозговыми травмами), а также обращения, унижающего человеческое достоинство;



Кроме этого – право на личную свободу, поскольку большое количество людей были безосновательно задержаны на длительное время.



У Лутковской обращают особое внимание на то, что произошло грубое нарушение закона "О Национальной полиции", которым полицейскому запрещено наносить удары по голове, шее, ключичной области, половых органах, пояснице (копчике) и в животу.



"Остается проблемой невозможность идентифицировать лицо полицейского, который нарушает права человека. Эта проблема осталась нерешенной с 2013 года даже при наличии соответствующего положения в законодательстве", – отмечается в заявлении.



"Отдельно обращаем внимание на недопустимость циничных высказываний отдельных должностных лиц, которые публично высмеивают нарушения прав человека. Учитывая это, есть основания сомневаться в проведении объективного расследования указанных событий", - подчеркивают в офисе омбудсмена.



Учитывая вышеизложенное, генерального прокурора призывают обеспечить проведение быстрого и эффективного расследования событий, имевших место 3 марта 2018 года под стенами Верховной Рады, предусмотрев периодическое публичный отчет о результатах такого расследования.



Верховную Раду просят как можно быстрее рассмотреть законопроекты, касающиеся совершенствования законодательства по идентификации полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.



Кабинет министров призывают принять нормативно-правовые акты относительно действий правоохранителей и других служб для обеспечения охраны общественного порядка во время проведения массовых мероприятий.



Как известно, 27 февраля после принятия в первом чтении законопроекта об Антикоррупционном суде из Мариинского парка убрали часть палаток, поскольку принятие этого документа было одним из требований участников акции протеста.

Утром 3 марта в палаточном городке под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими.

В полиции заявили, что на территории лагеря проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств - одно из них открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств(Октябрьский дворец), другое - по событиям 27 февраля возле ВР.

Сообщалось о 50 задержанных и доставленных в отделения полиции участников акции под ВР. Позже в полиции уточнили, что в райотделения доставлены более 100 жителей палаточного городка, а в лагере обнаружены и изъяты 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин. Также в полиции сообщили о 4 правоохранителях, которые получили ранения в ходе стычек.

Фото правоохранителей, которые держат задержанных на коленях в снегу, вызвало волну возмущения в соцсетях.



Представитель МВД Артем Шевченко заявил, что непродолжительное пребывание задержанных митингующих на коленях во время штурма палаточного городка под Верховной Радой не было унижением.



Прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство относительно возможного превышения служебных полномочий полицейскими во время утренних событий возле Верховной Рады.