Захарченко: сценарий СБУ похож на дешевый американский боевик

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Пятница, 9 марта 2018, 22:47

Лидер боевиков ОРДО Александр Захарченко утверждает, что встречался с главой "Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном только по вопросам обмена пленными.

Соответствующий комментарий размещен в пятницу вечером на так называемом "официальном сайте ДНР".

"С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно", - сказал Захарченко.

Он также прокомментировал информацию главы СБУ Василия Грицака о подготовке теракта в центре Киева:

"Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".

"Если в этом есть часть правды, то я рад, что на Украине находятся люди, которые готовы снести этот гнилой продажный режим", - добавил лидер донецких боевиков.

Как известно, в пятницу лава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан в сговоре с руководством ОРДО готовил теракт в центре Киева, в котором могли пострадать тысячи людей.

По его словам, СБУ имеет основательные доказательства того, что Захарченко и Тимофеев по кличке "Ташкент" причастны к приготовлению кровавого теракта в центре Киева с применением оружия.

Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружияИнформацию о его задержании подтвердил генпрокурор Юрий Луценко. Рубан находился в СИЗО в Мариуполе.

Рубану было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Сам Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что во время задержания на КПВВ был там как водитель и должен был только перевезти товар с неподконтрольной территории Донбасса.

9 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Рубана под стражу на 60 суток без права залога.

Украинская правда
Темы: "ДНР" Захарченко Рубан
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