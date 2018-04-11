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Капитана "Норда" отпустили с запретом ездить в Крым

Среда, 11 апреля 2018, 18:58

Суд отпустил под личное обязательство капитана керченского судна "Норд" Владимира Горбенко.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

"Он (Горбенко – УП) должен являться к следователю, а также не посещать временно оккупированную территорию полуострова Крым", – объяснила Тихончик.

Ранее в среду стало известно, что Горбенко сообщили о еще одном подозрении – незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.

В ходе проверки было установлено, что оно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму. 

Задержанное судно с командой отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.

Сообщалось, что 30 марта суд арестовал судно "Норд".

2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

6 апреля Херсонский городской суд избрал Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день залог внесли.

10 апреля залог за Горбенко поступила в казначейство, он вышел из-под стражи.

Капитана также обязали каждый понедельник являться к следователю в Херсоне.

Соня Лукашова, для УП

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Темы: Крымсуд
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