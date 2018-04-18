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СБУ проверяет материал "Нового времени" на наличие гостайны

Среда, 18 апреля 2018, 19:19
СБУ проверяет материал Нового времени на наличие гостайны

Служба безопасности проверяет информацию о наличии в материале журнала "Новое время" данных, содержащих государственную тайну.

Об этом заявил первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Виталий Маликов во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, передает "Укринформ".

"Преждевременно предоставлять еще квалификацию. Сейчас Служба безопасности Украины в пределах определенных законодательством полномочий проверяет информацию о наличии в публикации сведений, составляющих государственную тайну, ибо здесь вопросов очень много", - сказал Маликов.

Ранее сообщалось, что польская компания Wtorplast подаст иск о защите деловой репутации к журналу "Новое время" и автору скандального материала о коррупционных схемах по закупке БМП, где также фигурировал и нардеп Сергей Пашинский.

Глава комитета по нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский подал иск о защите чести, достоинства и опровержении недостоверной информации против ООО "Издательский дом Медиа-ДК", который издает журнал "Новое время".

В свою очередь редакция "Нового времени" по поводу выявленных злоупотреблений обратилась в НАБУ.

урналисты издания "Новое время" заявили о том, что Пашинский угрожал редколективу после журналистского расследования о его причастности к коррупционным схемам в оборонной промышленности.

В НСЖУ заявили, что вынуждены обращаться к международным партнерам за помощью по этому поводу.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны заявил, что рассмотрит факты возможной коррупции при закупке военной техники и оборудования, которые были описаны журналистами, из-за чего возник скандал с нардепом Сергеем Пашинским.

В государственном концерне "Укроборонпром" решили судиться с журналистамииз-за публикации материала издания "Новое время" о схемах, которые используют чиновники в оборонной сфере.

В 2017 году СБУ увидела в статье "Украинской правды" разглашение гостайны.

Сотрудник СБУ просил снять статью "Современное оружие для армии снова отложили "на завтра" и предоставить документы.

Однако, по источникам УП, следователи активизировались после публикации статьи "Гастроли" Порошенко. 10 историй о пиаре, которые могут заинтересовать правоохранителей", якобы возмутила президента.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУСМИсвобода слова
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