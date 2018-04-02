Чиновники: Способ отравления Скрипаля указывает на подготовку убийства на высоком уровне

Британские чиновники, расследующие отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипала, считают, что убийца нанес отраву на дверную ручку его дома. Эта операция является настолько рискованной, что вряд ли она была бы осуществлена без одобрения Кремля.

Об этом, ссылаясь на чиновников, которым известны ранние результаты расследования, пишет The New York Times.

Теория, согласно которой нервно-паралитическое вещество было нанесено на дверь, предполагает, что убийца подходил к дому Скрипаля на тихой улице в Солсбери 4 марта, в тот день, когда он и его дочь Юлия были отравлены.

Поскольку нервно-паралитическое вещество настолько мощное, чиновники считают, что задачу мог выполнить только обученный специалист, знакомый с химическим оружием.

Ричард Гатри, независимый эксперт по химическому оружию, рассказал, что вещество должно было быть разработано так, чтобы оно оставалось на ручке двери, а затем надежно попало на руку жертвы.

"Это имеет огромное значение, если это была дверная ручка, потому что это означает, что кто-то должен был быть в Великобритании с материалом", - сказал Гатри.

"Все, что вы создаете, что должно было бы держаться на ручке двери, надо было сделать так, чтобы оно было удалено с ручки после того, как к ней прикоснутся, но и не слишком быстро улетучилось. Это сложная химия", - отметил он.

Британские и американские чиновники скептически относятся к тому, что независимые субъекты могли провести такую ​​рискованную операцию или получить вещество без одобрения на самом высоком уровне российского правительства.

Издание отмечает, что почти точно такую ​​же формулировку американские спецслужбы использовали в октябре 2016 года, когда они впервые приписали взлом электронной почты Национального комитета Демократической партии США группе российских хакеров.

Спустя 4 недели после покушения, британские и американские чиновники задаются лишь вопросом о том, знал ли президент РФ Владимир Путин об этом, или лично отдал приказ.

По их словам, нет доказательств его непосредственного участия, но он сам как бывший офицер КГБ умеет скрывать свои связи.

Британские и американские официальные лица говорят, что они поражены символизмом нападения на Скрипаля, а также его эффективности.

Они объясняют, что было много способов убить бывшего шпиона: его можно было пристрелить или подстроить аварию. Но убийцы знали, что нервно-паралитическое вещество будет идентифицировано, и знали, что это будет связано с Россией. Это подразумевало отсылку остужающего сигнала другим, кто подумал бы о том, чтобы сотрудничать с Западом или информировать его.

Проведением операции в историческом британском городе недалеко от Лондона они показывают, что нет места недоступного для российских убийц, считают чиновники.

Напомним, в британском правительстве заявили, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое в прошлом разрабатывала Россия.

Глава МИД Британии Борис Джонсон сообщил о наличии доказательств, которые свидетельствуют о разработке и накопление "Новичка" Россией.

19 марта в Британию прибыли эксперты ОЗХО, чтобы провести независимый анализ вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь.