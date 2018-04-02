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Парубий подписал два постановления относительно России

Понедельник, 2 апреля 2018, 11:21

Глава Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что подписал постановления о непризнании выборов президента РФ в Крыму и об ответственности России за вооруженную агрессию против Украины.

Об этом он сказал во время заседания согласительного совета парламента в понедельник.

По его словам, 2 апреля он получил подготовленные комитетом постановления,  за которые проголосовала Верховная Рада и подписал их.

"Это постановление №5463 - о комплексе неотложных мер по реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации за вооруженную агрессию против Украины, а также постановление №8168-1 - о непризнании Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополь", - сказал Парубий.

Он отметил, что в постановлении есть обращение к международным партнерам с просьбой занять такую ​​же "принципиальную" позицию относительно непризнания выборов президента Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада признала нелегитимными выборы президента РФ на территории аннексированного ею Крыма.

Как известно, ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что наиболее приемлемой реакцией Верховной Рады на выборах президента РФ является заявление о их непризнании на территории оккупированного Крыма.

Как известно, 18 марта, в день официальной аннексии Крыма, Российская Федерация провела выборы президента. Ожидаемо лидировал действующий президент Владимир Путин.

Российские СМИ утверждают, что на "выборах" в оккупированном Крыму за Владимира Путина проголосовали около миллиона "избирателей" - 92%, а явка была одной из самых высоких по регионам.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что крымские татары не голосовали на незаконных "выборах" президента России в оккупированном полуострове.

Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что явка в Крыму сфальсифицирована, а из крымских татар только 10% пошли на незаконные "выборы" - преимущественно "бюджетники". Также, по его словам, бойкотировали "выборы" и часть россиян.

Яна Миланова, УП

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Темы: ПарубийВерховная РадаРосcиявиборызаконодательство
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