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На Херсонщине депутат не подал декларацию из-за ящика на mail.ru

Понедельник, 2 апреля 2018, 14:40

Трое депутатов Херсонского городского совета до сих пор не подали электронные декларации.

Об этом сообщает 2 апреля движение ЧЕСНО в рамках кампании "Следи за деньгами".

Это, в частности представитель партии УКРОП Евгений Назарян, "оппоблоковец" Антон Хмаро и представитель "Самопомочи" Валентин Сух.

Депутаты пообещали активистам заполнить декларации в ближайшее время, а кроме того объяснили, с какими трудностями столкнулись в работе с реестром.

Так Назарян не смог подать декларацию, ведь в прошлом году использовал электронный адрес на сервисе mail.ru, который сейчас запрещен в Украине. В этом году не смог изменить в личном кабинете данные, ведь подтверждение от НАПК на российские сервисы не приходят.

Он говорит, что написал несколько писем Национальному агентству по предотвращению коррупции, обращался к общественным организациям, которые следят за декларированием и сообщал об этой проблеме.

"Знаю, что не только у меня такие проблемы, и часть людей уже получили помощь от НАПК, я до сих пор жду изменения адреса, чтобы хоть и с опозданием, но подать декларацию", - объясняет Назарян.

На технические неполадки также ссылается глава земельной комиссии, депутат от "Оппозиционного блока" Антон Хмаро:

По техническим причинам я не могу зарегистрироваться на сайте НАПК. У меня задержка, я ключ сменил. Сейчас мне дают разъяснения, как поступать", – рассказал Хмаро.

Ведущий аналитик движения ЧЕСНО Игорь Фещенко отмечает, что такие проблемы возможны:

"Цифровую подпись в большинстве случаев нужно менять раз в год. То есть через ключ, которым подписывали предварительную декларацию, эту декларацию уже не заполнишь. Нужно создать новый ключ и подать в НАПК заявку о смене ключа. Только когда НАПК подтвердит замену, пользователь может зайти в системы и начать заполнять декларацию".

Как известно, 1 апреля истек срок подачи электронных деклараций.

Темы: декларацииХерсонская область
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