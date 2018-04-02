Рассмотрение апелляции на приговор Крысину снова перенесли

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Понедельник, 2 апреля 2018, 15:02

Рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры на условный срок для руководителя "титушек" Юрия Крысина по делу об убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Еремея перенесли на 2 мая.

Об этом "Украинской правде" сообщил представитель потерпевших Павел Дикань.

"Заседание перенесли на 2 мая, 16:00, в связи с тем, что дают (Крысину – ред.) государственного адвоката, ему нужно время на ознакомление, судьи из коллегии идут в отпуска кратковременные, поэтому через месяц", - сказал он.

По словам Диканя, Крысин на заседание 2 апреля пришел без адвокатов, коллегия судей пошла в совещательную комнату, чтобы назначить ему адвоката с бесплатной правовой помощи.

"Крысин проигнорировал требование суда в течение 3 дней после предварительного судебного заседания заключить договор с адвокатами, он этого договора не заключил, сказал, что он не успел, хотя у него было 2 недели до того, как его арестовали. Это свидетельствует о затягивании рассмотрения дела", - сказал Дикань.

Он добавил, что дело Крысина небольшое, имеет 7 томов, поэтому у нового адвоката будет достаточно времени, чтобы ознакомиться с ним.

Прокурор Алексей Донской в ​​комментарии "Радио Свобода" заявил, что рассмотреть апелляцию Крысина можно за два заседания.

"До приговора Крысин (4 года условно – испытательный срок) у нас много вопросов. Считаем приговор по делу об убийстве журналиста Веремия незаконным, поэтому подали апелляцию. Возможностей затягивать все меньше. Это дело двух заседаний", - подытожил прокурор.

Как известно, 22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Юрия Крысина к 4 годам лишения свободы условно за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия. 

Крысина считают организатором молодчиков, которые за деньги преследовали и избивали "майдановцев" в начале 2014 года.

Веремия убили возле Михайловской площади в Киеве в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года, в разгар столкновений с "майдановцами". По версии следствия, непосредственное убийство журналиста совершил житель Горловки (Донецкая область) Джалал Алиев.

Решение Шевченковского суда обжалуют прокурор и потерпевшие.

26 февраля активисты и добровольцы пришли в детское отделение Института сердца в Киеве, где, как выяснилось, находился Крысин.

Там соучастника убийства Веремия облили зеленкой.

Врачи заявили, что Крысина 23 февраля направили в детское отделение Института сердца из-за нехватки места во взрослом.

Активисты считают, что Крысин лег в больницу, чтобы избежать участия в апелляционном рассмотрении.

1 марта Крысин не явился в Апелляционный суд. На другое заседание – 19 марта – он также не пришел.

Ирина Балачук, УП
Темы: титушки суд Киев
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