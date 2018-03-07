В Институте сердца объяснили, почему Крысина положили в детское отделение

Соучастника убийства журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина 23 февраля направили в детское отделение Института сердца из-за нехватки мест во взрослом.

Об этом заявил директор Института сердца Борис Тодуров, сообщает Громадське.

"Он попал в нашу клинику с жалобами на боль в сердце. На тот момент, это было начало недели, у нас не было мест во взрослых палатах. И когда нет мест во взрослых палатах, мы кладем пациентов в детские", - сказал Тодуров.

Он добавил, что предварительно с Крысиным знаком не был, его биографии не знал и предварительных договоренностей лично с ним не имел.

По словам Тодурова, 26 февраля, сразу после визита активистов, Юрий Крысин написал заявление об отказе от дальнейшего обследования и покинул медучреждение.

Возможность договоренности Крысина с заведующей детского отделения Ириной Аксеновой директор комментировать отказался. Сама Аксенова общаться с журналистами не захотела.

Как известно, 26 февраля активисты и добровольцы пришли в детское отделение Института сердца в Киеве, где, как оказалось, находился Крысин.

Там соучастника убийства Веремия облили зеленкой.

Активисты считают, что Крысин лег в больницу, чтобы избежать участия в апелляционном рассмотрении.

Как известно, 22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Юрия Крысина к 4 годам лишения свободы условно за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Крысина считают организатором молодчиков, которые за деньги преследовали и избивали "майдановцев" в начале 2014 года.

Веремия убили возле Михайловской площади в Киеве в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года, в разгар столкновений с "майдановцами". По версии следствия, непосредственное убийство журналиста совершил житель Горловки (Донецкая область) Джалал Алиев.

Решение Шевченковского суда обжалуют прокурор и потерпевшие.

1 марта Крысин не явился в Апелляционный суд, поэтому заседание перенесли на 19 марта.

5 марта в Дарницком суде слушалось дело Юрия Крысина по обвинению в пытках.

Суд отложил слушание на 15 марта, а Крысину на выходе из суда Киева устроили "коридор позора".