Суд по майдановцу Бубенчику перенесли

Печерский райсуд Киева перенес судебное заседание по избранию меры пресечения активисту Ивану Бубенчику на 27 апреля.

Об этом "Украинской правде" сообщил его адвокат Игорь Коржук.

"Дело перенесли в связи с неявкой других еще двух адвокатов (всего в Бубенчика 4 адвоката - ред.). Они заявили ходатайство об отложении рассмотрения дела по объективным причинам невозможности явиться из-за участия в других судебных заседаниях, суд объявил перерыв на 27 апреля на 14.00", - сказал адвокат.

Также адвокат подтвердил, что некоторые нардепы готовы взять Бубенчика на поруки.

В частности, Владимир Парасюк и Семен Семенченко заявили о готовности взять Бубенчика на поруки. Такую позицию высказал также Егор Соболев.

Адвокат пояснил о чем ходатайствует прокуратура по обвинению Бубенчика.

"Прокуратура просит избрать меру пресечения Бубенчику в виде личного домашнего ареста с электронными средствами контроля. Предыдущее подозрение было изменено путем извлечения из нее дополнительной квалификации статьи 115 УК, другие статьи остались без изменений", - пояснил он.

Коржук сообщил, что 27 апреля адвокаты более подробно выскажут свою позицию.

Адвокат заявил, что 24 апреля защита Бубенчика заявила о двух ходатайствах по делу, а именно о вызове свидетелей вручения подозрения их подзащитному и о вызове группы прокуроров, которых в деле Бубенчика почти 30, однако эти ходатайства судья Алексей Соколов не удовлетворил.

"Сегодня мы заявила два ходатайства - о вызове лиц и свидетелей, которые были во время вручения Бубенчику подозрения, вопрос об обстоятельствах ее вручения, изменения его статуса от свидетеля к подозреваемому. Судья должен выяснить вообще существует ли юридически такое подозрение", - добавил он.

"Также просили вызвать группу прокуроров, так как не считаем, что один прокурор уполномочен представлять интересы всех остальных согласно УПК, то есть каждый прокурор в данном уголовном производстве должен выразить свою позицию", - сказал адвокат.

Отмечалось, что сейчас Бубенчик подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 348 и ч.1 ст. (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Как сообщалось, старший прокурор в деле Бубенчика Анжела Стрижевская заявила, что отозвала подозрение против Бубенчика в рамках статьи 115 УК (Умышленное убийство), так как считает его неубедительным.

По ее словам, этот судебный процесс станет самым прозрачным в истории Украины.

5 апреля Бубенчику и его защитникам врученили новое подозрение.

Ранее Бубенчику было предъявлено подозрение в том, что около с 7 до 8:00 утра 20 февраля 2014 на Майдане Независимости он совершил 3 прицельные выстрелы из охотничьего карабина "Сайга М3" (7,62x39).

В предыдущем подозрении ему инкриминировали убийства сотрудника правоохранительного органа, выполнявшего служебные обязанности, и военнослужащего, охранявшего общественный порядок, а также покушение на убийство военнослужащего, приобретение и ношение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (п.п. 1 , 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК).

Сообщалось, что закон об амнистии участников Евромайдана предусматривает освобождение от наказания за действия, которые содержат признаки уголовных преступлений, предусмотренных, в частности, статьей 348.

О 263 и 115 статьях в законе не сказано.