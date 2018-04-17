Меру пресечения майдановцу Бубенчику изберут 24 апреля

Генеральная прокуратура подала новое ходатайство в суд об избрании меры пресечения активисту евромайдана Ивану Бубенчику.

Об этом "Украинской правде" сообщил его адвокат Игорь Коржук.

По его словам, ходатайство недавно было внесены прокурорами, но защита еще с ним не ознакомлена.

"С этим ходатайством я пока не ознакомился, но ознакомлюсь в ближайшее время. Его рассмотрение назначено на 24 апреля в Печерском райсуде Киева", - сказал Коржук.

Защитник уточнил, что пока не знает, какую именно меру пресечения будет просить для Бубенчика прокуратура, но предполагает, что о содержании под стражей речь не идет.

Также он отметил, что после того, как его подзащитному было вручено новое подозрение, никаких следственных действий не проводилось.

Ранее в ГПУ отказались комментировать, планируют ли прокуроры подавать ходатайство об избрании меры пресечения для активиста евромайдана Ивана Бубенчика, однако адвокаты такой возможности не исключали.

Также сообщалось, что Генеральная прокуратура рассмотрит целесообразность избрания меры пресечения активисту евромайдан Ивану Бубенчику в связи с вручением ему новой подозрения.

Отмечалось, что сейчас Бубенчик подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 348 и ч.1 ст. (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Как сообщалось, старший прокурор в деле Бубенчика Анжела Стрижевская заявила, что отозвала подозрение против Бубенчика, так как считает его неубедительным.

По ее словам, этот судебный процесс станет самым прозрачным в истории Украины.

5 апреля Бубенчику и его защитникам врученили новое подозрение.

Ранее Бубенчику было предъявлено подозрение в том, что около с 7 до 8:00 утра 20 февраля 2014 на Майдане Независимости он совершил 3 прицельные выстрелы из охотничьего карабина "Сайга М3" (7,62x39).

В предыдущем подозрении ему инкриминировали убийства сотрудника правоохранительного органа, выполнявшего служебные обязанности, и военнослужащего, охранявшего общественный порядок, а также покушение на убийство военнослужащего, приобретение и ношение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (п.п. 1 , 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК).

Сообщалось, что закон об амнистии участников Евромайдана предусматривает освобождение от наказания за действия, которые содержат признаки уголовных преступлений, предусмотренных, в частности, статьей 348.

О 263 и 115 статьях в законе не сказано.