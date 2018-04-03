Президент ФФУ задекларировал 12 дорогих часов и крупные суммы денег в валюте

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко за 2017 год задекларировал 650 тысяч евро, 325 тысяч долларов и 950 тысяч гривен наличных.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Единого государственного реестра деклараций.

В 2016 году на счетах Павелко было 650 тысяч евро, 360 тысяч долларов и 1,27 млн гривен соответственно. Сейчас Павелко держит 58308 грн, 454 евро в "Ощадбанке" и 221 доллар в банке "ПУМБ" (в прошлом году - 58 418, 458 и 220 соответственно).

Заработная плата президента ФФУ за 2017 год составила 256 453 грн (в 2016 году - 160 тысяч).

Кроме того, он получил два подарка на сумму 5 922 грн и 2 659 грн.

Также Павелко задекларировал 12 наручных механических часов, среди которых Rolex и Breguet, и запонки.

Как и в прошлом году, президент ФФУ не задекларировал ни собственного жилья, ни автомобиля.

Он уже не арендует гостиничный номер площадью 34,4 кв. м у государственного предприятия "Гостиничный комплекс "Национальный", но продолжает арендовать автомобиль Lexus LS 600 HL.