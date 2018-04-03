НАПК просит полицию заняться 6 экс-чиновниками из-за деклараций

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Вторник, 3 апреля 2018, 15:32

Национальное агентство по предупреждению коррупции передало в Нацполицию материалы на шестерых экс-чиновников Пенсионного фонда, которые не подали свои декларации о доходах.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"НАПК направило в ГУ Национальной полиции в Киеве еще 6 обоснованных выводов о непредставлении деклараций бывшими должностными лицами Пенсионного фонда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие нарушения обнаружили во время плановой проверки в Пенсионном фонде. Переданные правоохранителям выводы являются основанием для осуществления досудебного расследования.

"Не подали декларации после увольнения за 2016 год главные специалисты Бузунова Ольга Дмитриевна, Опилат Наталья Леонидовна, Гринчевская Юлия Владимировна, Запашна Светлана Александровна, Корицкая Вера Николаевна и Филиппова Инна Александровна", - говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что напоминали чиновникам о необходимости подать декларации, но те все равно не сделали этого.

За умышленное непредставление декларации, согласно ст. 366-1 УК, предусмотрена ответственность в виде штрафа, общественных работ или лишения свободы на срок до 2 лет.

Темы: НАПК декларации
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