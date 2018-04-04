Логвинский назвал дела против него заказом

Народный депутат от "Народного фронта" Георгий Логвинский, который проходит по 3 производствах Национального антикоррупционного бюро, заявил, что за дела против него предлагали деньги.

Об этом он сказал с трибуны парламента, комментируя ситуацию, которая сложилась с прослушиванием руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, где на записанных разговорах НАБУ фигурировал и сам Логвинский.

"Я хотел бы немного приоткрыть завесу, чтобы было понятно, что скрывает господин Сытник и господин Холодницкий. Вы говорите, что депутаты ходят в правоохранительные органы. Вы думаете эти правоохранительные органы, которые мы создали, чем-то отличаются от старых? ", - сказал депутат.

По его словам, к нему поступает много жалоб о нарушениях антикоррупционных органов.

"Есть свидетельства человека который говорит: со мной в Париже, в ресторане встретились лица, являющиеся партнерами главы АРК Крым Константинова. И предлагали деньги за открытие уголовного производства с целью наезда именно на господина Логвинского, который очень мешает в Крыму", - рассказал Логвинский.

"И эти показания находятся в материалах уголовного производства. После этого это дело переходит в НАБУ. Интересно, может есть какое-то совпадение?", - спросил он.

Также депутат добавил, что много жалоб от "уважаемых правозащитных организаций", которые рассказывают о нарушениях прав человека руководством антикоррупционных органов.

Кроме того Логвинский отметил, что жалобу от совета адвокатов, заявили о том, что НАБУ прослушивает все разговоры стороны защиты во всех уголовных производствах.

Ранее НАБУ обнародовало аудиоразговоры из кабинета руководителя САП Назара Холодницкого, среди которых был разговор с Логвинским о возможном закрытии дел против него.

Как известно, в марте выяснилось в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании в кабинете Холодницкого.

Вместе с тем позже директор Антикоррупционного бюро признал сотрудничествоего ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке не речь идет.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого" и "Шпионские игры-2. Луценко, Сытник и Холодницкий в открытой войне"

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