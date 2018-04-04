НАБУ обнародовало разговоры Холодницкого

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало в YouTube фрагменты записанных разговоров руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

В бюро отметили, что, учитывая общественный резонанс и с целью предоставления общественности достоверной информации об участии НАБУ в расследовании в отношении руководителя САП, считают целесообразным обнародовать фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий, проведенных в рабочем кабинете Холодницького.

В НАБУ отметили, что указанные следственные действия осуществлялись на основании постановления следственного судьи, в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного ГПУ.

Отмечается, что в результате были установлены факты, которые могут свидетельствовать о наличии в действиях управляющего САП признаков уголовных и дисциплинарных нарушений.

"В частности, речь идет о возможном подстрекательстве свидетелей к даче ложных показаний, разглашение сведений досудебного расследования лицам, которые не имеют отношения к соответствующему уголовному производству", - говорится в сообщении.

На первой короткой записи разговор идет между руководителем САП и народным депутатом Л. (Георгием Логвинским, "Народный Фронт" - ред), о ходе расследования.

На аудиозаписи слышно, как Холодницкий уверяет собеседника в том, что не может закрыть против него дело, но пообещал информировать о деталях следствия.

Второй записанный разговор происходит между руководителем САП и директором ООО "Акварели девелопменте Холднг", который является свидетелем в уголовном движимы относительно предложения взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.

Они обсудили то, как будет происходить допрос. При этом свидетель уточняет, что именно он должен говорить. Холодницкий дает ему советы, как лучше отвечать на вопросы.

Далее в обнародованных разговорах руководитель САП беседует с заместителем, который ему рассказывает о ходатайстве детектива бюро по обысков, в том числе в ООО "Акварели девелопменте Холдинг".

Холодницкий возмущается относительно действий своих подчиненных, которые подписали разрешение на проведение обысков, после чего заместитель предложил позвонить в Соломенский суд и попросить не рассматривать ходатайство НАБУ.

В следующей зафиксированной разговоре между Холодницким и подчиненным, речь идет об экс-руководителе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак.

На слова прокурора, детективы хотят получить временный доступ к вещам и документам Корчак, руководитель САП отвечает: "Да пошли они... У них нет дел, они с Корчак играют".

Прокурор отмечает, что в НАБУ достаточно материалов для уголовного дела. Однако Холодницкий меняет тему разговора.

В дальнейшем идет стенограмма разговора между руководителем антикоррупционной прокуратуры и его заместителя относительно мэра Одессы Геннадия Труханова и других фигурантов дела в присвоении имущества на сумму более 185 миллионов гривен.

Они обсуждают возможное "извлечения" из дела некоторых фигурантов и необходимые условия для этого. Заместитель говорит, что хочет знать позицию Холодницкого по этому поводу.

Всего опубликовано пять коротких записей разговоров.

Ранее сообщалось, что в жалобе главы НАБУ Артема Сытника упоминаются эпизоды вмешательства руководителя САП Назара Холодницкого по нардепу Георгия Логвинского, бизнесмена Олега Бахматюка, мэра Одессы Геннадия Труханова, экс-главы НАПК Натальи Корчак и помощника Олега Ляшко Александра Богачева, который предлагал взятку Ульяне Супрун.

Как известно, в марте выяснилось в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании в кабинете Холодницкого.

Вместе с тем позже директор Антикоррупционного бюро признал сотрудничествоего ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке не речь идет.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого" и "Шпионские игры-2. Луценко, Сытник и Холодницкий в открытой войне"

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