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Фигурантам "дела украинских диверсантов" продлили арест

Среда, 4 апреля 2018, 21:49

"Севастопольский городской суд" в оккупированном Крыму на три месяца продлил срок содержания под стражей фигурантам дела "украинских диверсантов" Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

"По информации родственников Владимира Дудки, оба фигуранта "дела украинских диверсантов" оставили в СИЗО до 8 июля. Решение вынес "судья" Игорь Кожевников", - говорится в сообщении.

Заседание суда было открытым, поэтому арестованные смогли увидеть своих родных.

 

Кроме того, "Верховный суд" Крыма оставил под стражей еще на 6 месяцев другого фигуранта "дела украинских диверсантов" - жителя города Энергодар Евгения Панова. Его задержали в оккупированном Крыму в августе 2016 года и обвиняют в подготовке терактов на полуострове.

"Судья" Андрей Палий решил проводить слушания дела в закрытом режиме. Первое заседание по рассмотрению этого дела по существу запланировано на 16 апреля", - отмечают правозащитники.

По информации крымского активиста Михаила Батрака, в зал суда не пустили даже мать Евгения Веру Котелянец. Она специально приехала из Энергодара Запорожской области, чтобы увидеть и поддержать сына.

Батрак сообщает, что "суд" вынес постановление - проводить все последующие судебные заседания в закрытом режиме.

9 ноября 2016 года в Севастополе оккупанты сообщили о задержании "членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины" – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Подконтрольный Кремлю Ленинский районный суд Севастополя 10 ноября арестовал троих задержанных в Севастополе "диверсантов" на два месяца. 30 декабря 2016 года "севастопольский суд" продлил срок содержания под стражей в отношении Штыбликова, Бессарабова и Дудки до 8 марта 2017 года.

Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре "Номос". Владимир Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом – капитан корабля радиоэлектронной разведки.

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

Украинская правда
Темы: Крыманнексиясудполитзаключенные
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