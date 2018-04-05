Савченко прошла часть экспертизы

Назначенная на 5 апреля психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа для арестованной нардепа Надежды Савченко не состоялась в полном объеме.

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Савченко Дмитрий Бугай.

Он пояснил, что данное следственное действие проводится в два этапа: разговор с психологом и допрос на полиграфе.

"Сегодня состоялась первая часть. Разговор с психологом. Он длился около 40 минут. На части этого разговора я присутствовал, а потом вышел, потому что это такая процедура, я не должен как-то влиять на психолога. Мне объяснили, что будет происходить с моим клиентом, я увидел, что в данном случае каких-либо нарушений прав Надежды не будет, и оставил их, но был рядом", - сказал Бугай.

Он отказался назвать вопросы, которые ставил психолог, сославшись на тайну следствия.

Сейчас заключения психолога еще нет, но адвокат заверил, что Савченко "психически абсолютно здорова".

"Надежда, если говорить о психологическом состоянии, – абсолютно здорова, нормальная, адекватная, хорошо понимает, ориентируется, уверена в себе и в своей правоте. Относительно физического состояния – осунулась, похудела, потому что голодание ни на кого хорошо не влияет", - сказал Бугай.

Он также добавил, что защитники Савченко тоже хотят, чтобы был допрос на полиграфе, и будут ходатайствовать об этом, когда получат материалы производства.

"Надежда Викторовна всегда просила публичное полиграфическое исследование, перед обществом, потому что она политик публичный. Но мы хотим, чтобы защита также имела возможность задать вопросы на этом допросе. Мы надеемся, что следствие рассмотрит наше ходатайство и поставит не только свои вопросы, но и те вопросы, которые хочет задать сторона защиты", - сказал Бугай.

Он затруднился спрогнозировать, когда может произойти допрос на полиграфе, но заверил, что после того, как они получат материалы расследования, то это может быть делом нескольких дней.

"Нам буквально надо полдня, чтобы изучить материалы, еще полдня, чтобы ходатайствовать, следователь еще за полдня сможет его рассмотреть. Мы во всем идем на встречу, мы готовы сотрудничать, но чтобы и нас услышали", - сказал Бугай.

Адвокат также добавил, что с момента ареста Савченко, 23 марта, нардеп, кроме разговора с психологом, участвовала еще в одном допросе.

Психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз для нардепа Надежда Савченко была запланирована на 5 апреля.

Ранее адвокат Виктор Чевгуз подал в СБУ заявление о своем самоотводе от защиты народного депутата Надежды Савченко, потому что у них с подозреваемой разные взгляды на ведение защиты.

Как сообщалось, нардепа подозревают в подготовке государственного переворота и терактов. Савченко грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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