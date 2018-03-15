Савченко о подготовке теракта: Пусть допросят меня на полиграфе, если не слабо

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Четверг, 15 марта 2018, 14:49

Народный депутат Надежда Савченко не комментирует вопрос о том, готовила ли она теракты в Верховной Раде, но говорит, что готова публично свидетельствовать на детекторе лжи.

Об этом она сказала в кулуарах Верховной Рады после допроса в СБУ.

"Предлагаю прокуратуре, СБУ и всем соответствующим органам допросить меня публично на полиграфе, на детекторе лжи, как он еще называется. И услышать публично – на всю Украину и на весь мир – ответы на все вопросы. Если они не боятся. Если им не слабо", - сказала Савченко.

На просьбу прокомментировать обвинения в том, что она является агентом Кремля, Савченко перевела стрелки на других нардепов.

"Я уже тысячу раз говорила. Не знакома я с Медведчуком, и все обвинения в причастности к РФ – ложь. Те люди, которые больше всего обвиняют меня, что я русский агент, то такие нардепы как Тетерев, Береза ​​– сами были офицерами российских вооруженных сил и давали присягу на верность России", - сказала нардеп.

"Так у меня вопрос к ним – то кто тогда агенты Кремля, агенты ФБС и предатели, если они давали присягу русскому народу, а я, как офицер ВСУ, давала присягу украинскому народу", - подытожила Савченко.

Как известно, ранее депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на КПВВ с арсеналом оружия.

В ночь на 15 марта Савченко вернулась в Украину из депутатской поездки в Европу и все-таки явилась в СБУ. 

А генпрокурор заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет".

По словам Луценко, она якобы вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.

Верховная Рада исключила Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны. 

Позже Луценко внес в ВР представление на Савченко.

После этого Савченко призвала украинцев к военному перевороту.

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Ирина Балачук, УП
Темы: Савченко
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