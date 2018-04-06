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СБУ: Савченко отказалась от проверки на полиграфе

Пятница, 6 апреля 2018, 03:50
СБУ: Савченко отказалась от проверки на полиграфе

Защита Надежды Савченко отказался от проверки ее показаний на полиграфе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, в СБУ напомнили, что еще до уведомления о подозрении Савченко неоднократно публично заявляла, что будет свидетельствовать обо всех обстоятельствах уголовного производства исключительно с использованием полиграфа.

Следователи подчеркивают, что Савченко была заранее уведомлена о факте, месте и времени проведения психологической экспертизы с использованием полиграфа и в установленном законом порядке получила имеющиеся у следствия доказательства, которыми обосновывается ее подозрение.

"Вместе с тем подозреваемая в присутствии экспертов отказалась участвовать в исследовании, выдвинув новые требования - предоставить ей сначала для ознакомления все имеющиеся у следствия материалы проведенных негласных следственных (розыскных) действий", - говорится в сообщении.

"Служба констатирует, что подозреваемая Савченко сознательно отказалась от проведения психологической экспертизы с использованием полиграфа. Утверждение и требование стороны защиты о предоставлении им всех имеющихся у следствия материалов для подготовки к проведению экспертизы не предусмотрена ни одной статьей Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили в СБУ.

В ведомстве отметили, что проведение психологической экспертизы с использованием полиграфа предусматривает конкретные ответы испытуемого в форме "да / нет" на поставленные экспертом вопросы, сформированные исключительно в пределах и по сути объявленного подозрения, которое есть в распоряжении защиты, самой подозреваемой и представителей СМИ.

Ранее адвокат Савченко Дмитрий Бугай сообщил Украинской правде, что назначенная на 5 апреля психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа прошла не в полном объеме.

Он заявил, что данное следственное действие проводится в два этапа: разговор с психологом и допрос на полиграфе и, соответственно, в этот день состоялась первая часть.

При этом он добавил, что защитники Савченко тоже хотят, чтобы был допрос на полиграфе, и будут ходатайствовать об этом, когда получат материалы уголовного производства.

Адвокат пояснил, что материалы производства нужны чтобы защита также имела возможность задать вопрос на этом допросе.

Ранее адвокат Виктор Чевгуз подал в СБУ заявление о своем самоотводе от защиты народного депутата Надежды Савченко, потому что у них с подозреваемой разные взгляды на ведение защиты.

Как сообщалось, Савченко подозревают в подготовке государственного переворота и терактов. Ей грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Темы: Савченко НадеждаСБУ
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