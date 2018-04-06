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В ГПУ не признаются, будут ли просить о мере пресечения для Бубенчика

Пятница, 6 апреля 2018, 14:59

В Генеральной прокуратуре отказываются комментировать, планируют ли прокуроры подавать ходатайство об избрании меры пресечения для активиста Евромайдана Ивана Бубенчика, однако адвокаты такой возможности не исключают.

Как сообщил в комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь генпрокуратуры Андрей Лысенко, пока ГПУ не разглашает никакой информации о новом подозрении Бубенчику, в частности, планируется ли избрание для него меры пресечения.

"По состоянию на вчера со стороны прокуратуры мера пресечения не требовалась. Вчера также состоялось ознакомление Бубенчика с новым подозрением, которое ему вручили. И больше информации, которая могла бы быть интересной, мы не получали. Потому что следователь и старший в группе прокуроров сообщили о нераспространении информации, которая может помешать досудебному расследованию", - сказал он.

На уточняющий вопрос, известно ли ему о планах относительно меры пресечения Бубенчику, Лысенко ответил: "Такой информации нет".

В свою очередь адвокат Бубенчика Игорь Коржук рассказал, что пока ему не известно, планирует ли прокуратура подавать ходатайство в суд для избрания меры пресечения его подзащитному, но не исключает, что такая возможность есть.

"Насколько мне известно, представители прокуратуры еще перед Печерским судом объявила, что в случае необходимости, они, после смены подозрения, могут обратиться с ходатайством в суд об избрании меры пресечения", - сказал защитник.

"Что подразумевает прокуратура под этим, я, имея определенный опыт, могу сказать, что в случае, если мой подзащитный, по их убеждению, не будет соблюдать требования Уголовно-процессуального Кодекса, а именно - появляться по первому требованию следователя, у них появляются дополнительные возможности для того, чтобы ходатайствовать перед судом и такие меры применить", - добавил Коржук.

Он отметил, что поскольку Бубенчику инкриминируются тяжкие преступления, то, в целом, такая мера пресечения, как, например, ношение электронного браслета, может быть применена по решению суда.

При этом адвокат отметил, что Бубенчик не планирует уклоняться от следствия и готов полностью себя защищать в рамках нового подозрения.

Также Коржук сообщил, что адвокаты пока не комментируют новое подозрение, но добавил, что у стороны защиты "имеются вопросы о его появлении и относительно оснований для его появления".

Более подробно рассказать о новом подозрении защита Бубенчика пообещала рассказать позже, после окончательного определения правовой позиции с клиентом.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура рассмотрит целесообразность избрания меры пресечения активисту евромайдан Ивану Бубенчику в связи с вручением ему новой подозрения.

Отмечалось, что сейчас Бубенчик подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 348 и ч.1 ст. (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Как сообщалось, старший прокурор в деле Бубенчика Анжела Стрижевская заявила, что отозвала подозрение против Бубенчика, так как считает его неубедительным.

По ее словам, этот судебный процесс станет самым прозрачным в истории Украины.

Бубенчик и его защитников вызвали на четверг на 17 часов в Главное следственное управление для вручения нового подозрения.

Ранее Бубенчику было предъявлено подозрение в том, что около с 7 до 8:00 утра 20 февраля 2014 на Майдане Независимости он совершил 3 прицельные выстрелы из охотничьего карабина "Сайга М3" (7,62x39).

В предыдущем подозрении ему инкриминировали убийства сотрудника правоохранительного органа, выполнявшего служебные обязанности, и военнослужащего, охранявшего общественный порядок, а также покушение на убийство военнослужащего, приобретение и ношение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (п.п. 1 , 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК).

Сообщалось, что закон об амнистии участников Евромайдана предусматривает освобождение от наказания за действия, которые содержат признаки уголовных преступлений, предусмотренных, в частности, статьей 348.

О 263 и 115 статьях  в законе не сказано.

Яна Миланова, УП

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Темы: ГенпрокуратураМайданБубенчик
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