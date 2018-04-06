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ГПУ получила доступ к результатам проверки деклараций Углавы

Пятница, 6 апреля 2018, 16:32

Печерский райсуд Киева дал Генеральной прокуратуре доступ к материалам результатов полной проверки электронных деклараций первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава 2015 и 2016 годы.

Об этом говорится в постановлении суда.

Такое решение было принято еще 19 февраля, однако опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений только 5 апреля.

В документе сообщается, что досудебным расследованием установлено, что Углава при приеме на государственную службу в НАБУ, внес в официальные документы заведомо ложные сведения об отсутствии у него гражданства другого государства, что предоставило ему возможность в дальнейшем занять пост первого заместителя директора НАБУ.

Кроме того отмечается, что Главное следственное управление ГПУ 31 января направило письмо в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с просьбой предоставить заверенные копии материалов проведенной полной проверки и результаты принятого решения в отношении заместителя директора НАБУ.

Однако в НАПК ответили, что не видят оснований предоставлять такие данные без решения суда. Поэтому следователям было подано соответствующее ходатайство.

Следственный судья дал согласие ГПУ на временный доступ к указанным документам.

Срок действия постановления был определен в один месяц.

Сообщается, в случае невыполнения решения о временном доступе к вещам и документам, суд по ходатайству стороны уголовного производства, вправе вынести постановление о разрешении на проведение обыска с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов.

Как сообщалось, в марте 2017 года Генпрокуратура начала проводить расследование в отношении первого заместителя директора НАБУ Гизо Углава о подозрении в уклонении от уплаты налогов и сокрытии гражданства Грузии.

В свою очередь НАБУ начало расследовать фальсификацию Генпрокуратурой дела против первого заместителя директора бюро Углаву.

Сам Углава заявлял, что считает расследование ГПУ давлением на НАБУ.

В января 2018 года НАПК вынесло предписание директору НАБУ внесены относительно его заместителя Гизо Углава по результатам проверки деклараций последнего 2015 и 2016 годы.

Сообщалось, что НАПК установило, что в декларации 2015 года Углава не отразил объект недвижимости, который на конец отчетного периода принадлежал члену его семьи на праве собственности, а в декларации за 2016 год отметил информацию, не соответствующую действительности в части размера дохода, начисленный ему в виде заработной платы.

Также в агентстве отмечают, что Углава ненадлежащим образом отразил в декларациях информацию о стоимости недвижимого имущества на дату приобретения в собственность в гривне, неверно указал дату приобретения в собственность членом его семьи автомобиля, а также сумму денежных активов такого члена семьи, размещены на счету в банке.

Украинская правда
Темы: судГенпрокуратураНАБУгражданстводекларации
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