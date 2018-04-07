В Одессе нашли оружие и боеприпасы, которые могли использовать для провокаций

В Одессе изъяли большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов, которые могли быть использованы для осуществления провокаций в местах массового скопления людей.

Об этом 7 апреля сообщили в Службе безопасности Украины.

"Правоохранители провели масштабную операцию по изъятию из обращения незаконного оружия и боеприпасов. В частности, во время проведения 9 обысков был изъят пистолет Макарова, 2 пистолета Вальтер, винтовка Мосина, пистолет-пулемет, карабин, более 1000 патронов различного калибра и заготовки для изготовления кустарного огнестрельного оружия", - отметили в СБУ.

В рамках уголовных производств, открытых по ч. 1 ст. 263 УК, продолжаются неотложные следственные действия.

Комплекс мероприятий по выявлению оружия и боеприпасов, завезенных в Одесскую область контрабандой и из района проведения АТО, продолжается.