В Одессе нашли оружие и боеприпасы, которые могли использовать для провокаций

1123 просмотра
Суббота, 7 апреля 2018, 11:39

В Одессе изъяли большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов, которые могли быть использованы для осуществления провокаций в местах массового скопления людей.

Об этом 7 апреля сообщили в Службе безопасности Украины.

"Правоохранители провели масштабную операцию по изъятию из обращения незаконного оружия и боеприпасов. В частности, во время проведения 9 обысков был изъят пистолет Макарова, 2 пистолета Вальтер, винтовка Мосина, пистолет-пулемет, карабин, более 1000 патронов различного калибра и заготовки для изготовления кустарного огнестрельного оружия", - отметили в СБУ.

 

В рамках уголовных производств, открытых по ч. 1 ст. 263 УК, продолжаются неотложные следственные действия.

Комплекс мероприятий по выявлению оружия и боеприпасов, завезенных в Одесскую область контрабандой и из района проведения АТО, продолжается.

Темы: оружие Одесса СБУ
powered by lun.ua
По теме
На Киевщине обнаружили арсенал оружия, вывезенного из зоны АТО 6 апреля 2018, 13:33
Сенатор США: Кроме "Джавелинов", Украина получит снайперские комплексы 6 апреля 2018, 06:07
В РФ бряцают оружием в ответ на задержание Украиной российского судна 3 апреля 2018, 13:25
Все новости
Главные новости
Штаб: С начала "перемирия" боевики стреляли более 230 раз
Омелян: Ryanair зайдет в Украину несмотря на несогласованность с "Борисполем"
В Facebook анонсировали меры по борьбе с вмешательством в выборы
Сутки в АТО: 42 обстрела, 2 раненых
Все новости
Фото, видео

Как на Закарпатье цветут крокусы

Видео

6 фильмов апреля