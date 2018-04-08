Для россиян День победы стал важнее Нового года, Пасхи и Рождества

Впервые в российской истории рейтинг популярности Дня победы превзошел Новый год, Пасху и Рождество.

Таковы данные опубликовал ВЦИОМ по итогам проведенного опроса "Какие праздники для вас самые важные?".

Согласно опросу, День Победы назвали самым важным 71% респондентов, Новый год - 60% (в 2014 году у этих праздников был результат 53% и 69% соответственно).

В тройку самых популярных праздников также вошла Пасха, которую назвали важным праздником 31% респондентов (в 2014 году был тот же показатель).

При этом священным обрядом Пасху считают лишь 16% опрошенных. Чаще всего звучат ответы "это культурно-историческая традиция предков" (30%) и "это семейная традиция" (25%).

77% россиян не соблюдают Великий пост перед Пасхой вообще, полностью отказываются от привычного режима питания лишь 4% опрошенных.

29% россиян назвали важной датой 8 марта (в 2014 – 30%), Рождество Христово назвали самым важным 25% опрошенных (29%), 16% – День защитника Отечества (20%), а праздник 1 мая – 11% (10%).

Всероссийский опрос был проведен 1-2 апреля, в опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет, методом телефонного интервью по случайной выборке абонентов, опрошено 2000 респондентов. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.