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Для россиян День победы стал важнее Нового года, Пасхи и Рождества

Воскресенье, 8 апреля 2018, 11:47
Для россиян День победы стал важнее Нового года, Пасхи и Рождества

Впервые в российской истории рейтинг популярности Дня победы превзошел Новый год, Пасху и Рождество.

Таковы данные опубликовал ВЦИОМ по итогам проведенного опроса "Какие праздники для вас самые важные?".

Согласно опросу, День Победы назвали самым важным 71% респондентов, Новый год - 60% (в 2014 году у этих праздников был результат 53% и 69% соответственно). 

В тройку самых популярных праздников также вошла Пасха, которую назвали важным праздником 31% респондентов (в 2014 году был тот же показатель).

При этом священным обрядом Пасху считают лишь 16% опрошенных. Чаще всего звучат ответы "это культурно-историческая традиция предков" (30%) и "это семейная традиция" (25%).

77% россиян не соблюдают Великий пост перед Пасхой вообще, полностью отказываются от привычного режима питания лишь 4% опрошенных.

29% россиян назвали важной датой 8 марта (в 2014 – 30%), Рождество Христово назвали самым важным 25% опрошенных (29%), 16% – День защитника Отечества (20%), а праздник 1 мая – 11% (10%).

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Всероссийский опрос был проведен 1-2 апреля, в опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет, методом телефонного интервью по случайной выборке абонентов, опрошено 2000 респондентов. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%. 

Ранее Киевский международный институт социологии обнародовал результаты аналогичного исследования, проведенного в Украине:  среди украинцев самыми популярными государственными праздниками являются Пасха (82%), Рождество (81%) и Новый год (79%).

Далее следуют 8 марта (45%), Троица (35%), День Победы (31%) и День независимости Украины (16%).  Наименее популярны среди украинцев День защитника Украины (11%), День международной солидарности трудящихся (9%) и День Конституции (5%).

В сравнении с 2017 годом, сократилось количество тех, кто считает любимым праздником 8 марта (с 49% до 45%) и День Победы (с 37% до 31%), и увеличилось количество тех, кто считает любимым Новый год (с 76% до 79%) и Троицу (с 29% до 35%). 

 

Опрос проводился с 9 по 18 февраля во всех областях Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма, в ходе исследования опросили 2043 человека методом интервью.

Темы: социологияРосcия
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