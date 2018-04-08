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Экипажу "Норда" пытаются передать украинские паспорта - постпред президента

Воскресенье, 8 апреля 2018, 15:08

Оккупационные власти Крыма пытаются срочно передать членам экипажа керченского судна "Норд" паспорта граждан Украины, которые хранятся у них дома, для въезда на полуостров через КПВВ.

Об этом сообщил постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин в воскресенье в Facebook.

Он назвал фейком распространенную в воскресенье в российских СМИ информацию о якобы имеющейся договоренности РФ с властью Украины об организованном пропуск членов экипажа судна ''Норд'' через КПВВ на админгранице в Крым без надлежащих документов.

"По имеющейся информации оккупационная власть через адвокатов и дипломатов пытается срочно передать такие легальные документы (паспорта граждан Украины) из Крыма для членов экипажа. Потому что дома у них они, конечно, есть, и по ним их пропустят в Крым через КПВВ без проблем", - отметил Бабин.

"А по выданным оккупационными властями РФ ''аусвайсам'' никто никого в Крым не пропустит, имеем четкую позицию ГПС Украины", - добавил он.

Вместе с тем, спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в комментарии "Громадському радио" сообщил, что члены экипажа крымского судна "Норд" могут поехать в оккупированный Крым, если на админгранице покажут паспорта граждан Украины.

"В данном случае мы говорим о гражданах Украины, которые проживают на временно оккупированной части полуострова. Если у них возникнет желание поехать домой, они могут это сделать через админграницу, учитывая так называемый гуманитарный аспект, как это предусмотрено законодательством, - воссоединение семьи и прочее. В рамках законодательства мы можем позволить им вернуться домой через админграницу как гражданам Украины", - пояснил Слободян.

Ранее в воскресенье Госпогранслужба сообщила, что команда судна "Норд" в ночь на 8 апреля пыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области на автомобилях с дипломатическими номерами РФ.

"На паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы... За попытку нарушения границы лиц составлены протоколы по ч.1 ст.204-1 КУоАП", - сообщили пограничники.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ. Судно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.

30 марта суд арестовал судно "Норд", 2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" было объявлено о подозрении за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

6 апреля Херсонский городской суд избрал меру пресечения для Владимира Горбенко в виде содержания подстражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен.

Также суд оштрафовал всех 9 членов команды. 

7 апреля представитель компании-судовладельца сейнера Сергей Лесков заявил, что членам экипажа судна "Норд" не вернули российские паспорта, а на следующей неделе они должны явиться в СБУ в Херсоне в качестве свидетелей по делу капитана.

По его словам, после судебного разбирательства оштрафованные члены команды находились в гостинице в Мариуполе.

Украинская правда
Темы: Крым
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