Экипажу "Норда" пытаются передать украинские паспорта - постпред президента

Оккупационные власти Крыма пытаются срочно передать членам экипажа керченского судна "Норд" паспорта граждан Украины, которые хранятся у них дома, для въезда на полуостров через КПВВ.

Об этом сообщил постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин в воскресенье в Facebook.

Он назвал фейком распространенную в воскресенье в российских СМИ информацию о якобы имеющейся договоренности РФ с властью Украины об организованном пропуск членов экипажа судна ''Норд'' через КПВВ на админгранице в Крым без надлежащих документов.

"По имеющейся информации оккупационная власть через адвокатов и дипломатов пытается срочно передать такие легальные документы (паспорта граждан Украины) из Крыма для членов экипажа. Потому что дома у них они, конечно, есть, и по ним их пропустят в Крым через КПВВ без проблем", - отметил Бабин.

"А по выданным оккупационными властями РФ ''аусвайсам'' никто никого в Крым не пропустит, имеем четкую позицию ГПС Украины", - добавил он.

Ранее в воскресенье Госпогранслужба сообщила, что команда судна "Норд" в ночь на 8 апреля пыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области на автомобилях с дипломатическими номерами РФ.

"На паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы... За попытку нарушения границы лиц составлены протоколы по ч.1 ст.204-1 КУоАП", - сообщили пограничники.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ. Судно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.



30 марта суд арестовал судно "Норд", 2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" было объявлено о подозрении за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

6 апреля Херсонский городской суд избрал меру пресечения для Владимира Горбенко в виде содержания подстражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен.

Также суд оштрафовал всех 9 членов команды.

7 апреля представитель компании-судовладельца сейнера Сергей Лесков заявил, что членам экипажа судна "Норд" не вернули российские паспорта, а на следующей неделе они должны явиться в СБУ в Херсоне в качестве свидетелей по делу капитана.

По его словам, после судебного разбирательства оштрафованные члены команды находились в гостинице в Мариуполе.