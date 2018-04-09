Экипаж "Норда" может попасть в Крым без украинских паспортов - постпред президента

Постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин выразил опасения, что экипаж судна "Норд" может попасть в оккупированный Крыму через КПВВ "Чонгар" без украинских документов.

Об этом он сообщил на странице в Facebook, но потом удалил пост, передает "Общественное радио".

"В дополнение к предыдущей информации должен с грустью констатировать, что скорее всего экипаж "Норда" сегодня выпустят в ВОТ Крыму из КПВВ "Чонгар" без украинских паспортных документов. Они скоро будут там. После праздников первое, что буду делать - ставить вопрос об освещении персоналий, которые пошли на этот договорняк с оккупантами. Даю подсказку - это не ДПС, не НП, а не СБ ...", - написал Бабин.

Скрин из страницы в Facebook Бориса Бабина

Позже в комментарии "Громадському радіо" представитель президента заявил, что публикация соответствует действительности, но стоит "подождать до развития событий", чтобы его никто не обвинял в манипулировании фактами.

"То, что написал, оно соответствует действительности. Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация после того, как стало известно, что мы об этом знаем", - подчеркнул он.

"У нас была информация о том, что, к сожалению, ситуация, когда есть какая-то договоренность непонятно кого с кем, что людей пропустят, потом мы связались с пограничниками, со Службой безопасности, как говорится, сверили часы. И сейчас посмотрим на должную законность при пересечении людей через КПВВ", - рассказал представитель президента.

По его словам, стоит подождать как минимум до утра, поскольку экипаж еще на материковой Украины.

"Люди еще не в Крыму, риски есть, та сторона хочет, чтобы у них был пасхальный инфоповод, что вот они освободили от "хунты" девять неизвестно кого. Но это наши граждане и мы будем решать, как они перейдут" , - добавил он.

Перед этим адвокат экипажа Дмитрий Щербина рассказал, что экипаж судна "Норд" едет к административной границе с Автономной Республикой Крым, чтобы попытаться перейти контрольный пункт въезда-выезда.

"Сейчас едут к админгранице с полуостровом. Будут через пункт пропуска в Крыму проходить", - отметил Щербина.

Адвокат заявил, что не владеет информацией, привезут ли экипажу украинские паспорта для пересечения. Но он подчеркнул, что сейчас у экипажа есть только документы на возвращение, выданные консульством РФ.

Ранее в воскресенье Госпогранслужба сообщила, что команда судна "Норд" в ночь на 8 апреля пыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области на автомобилях с дипломатическими номерами РФ.

"На паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы... За попытку нарушения границы лиц составлены протоколы по ч.1 ст.204-1 КУоАП", - сообщили пограничники.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ. Судно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.



30 марта суд арестовал судно "Норд", 2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" было объявлено о подозрении за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

6 апреля Херсонский городской суд избрал меру пресечения для Владимира Горбенко в виде содержания подстражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен.

Также суд оштрафовал всех 9 членов команды.

7 апреля представитель компании-судовладельца сейнера Сергей Лесков заявил, что членам экипажа судна "Норд" не вернули российские паспорта, а на следующей неделе они должны явиться в СБУ в Херсоне в качестве свидетелей по делу капитана.

По его словам, после судебного разбирательства оштрафованные члены команды находились в гостинице в Мариуполе.