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На Пасху в зоне АТО 35 обстрелов, 5 раненых

Понедельник, 9 апреля 2018, 07:24

За прошедшие сутки зафиксировано 35 обстрелов украинских позиций со стороны боевиков, 5 военных получили ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов, а также минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов агрессор обстреливал наши укрепления возле Луганского", - говорится в отчете.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия огонь велся по защитниках Светлодарска. Также гранатометы оккупанты применили неподалеку Крымского и Валуйского.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по нашим укреплениям возле Водяного, Лебединского, Богдановки, Каменки, Пищевика и Широкиного", - подчеркнули в штабе.

Кроме этого, в районе Богдановки враг применил вооружения БМП, неподалеку Водяного, Гнутового и Пищевика - крупнокалиберные пулеметы.

По защитниках Авдеевки, Павлополь, Талаковки и Шахты "Бутовка"  боевики применили стрелковое оружие, а по защитникам Широкиного - велся снайперский огонь.

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Темы: АТОДонбасс
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