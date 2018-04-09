На Львовщине перевернулись товарные вагоны, поезда опаздывают

В поселке Задворье Бугского района Львовской области произошла авария на железной дороге - перевернулись товарные вагоны.

Об этом сообщил в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

"Сейчас движение поездов приостановлено, люди пешком идут, чтобы добраться до трассы Киев-Львов и добраться домой", - написал он.

По данным Зинкевича, три пути перекрыты, а по одному пускают поезда.

Как сообщили местному изданию "Буский медиа портал" на станции "Задворье", пострадавших в результате аварии нет.

По предварительной информации, с рельсов сошли около 10 грузовых вагонов.

В то же время, как сообщили "Громадському радио" на железнодорожном вокзале во Львове, движение поездов на Львовской железной дороге восстановлено.

Там отметили, что сразу после аварии движение поездов было приостановлено. Сейчас его восстановили, но поезда прибывают с опозданием. Время опоздания составляет от 50 мин до 1 ч 40 мин.