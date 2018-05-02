Во время массовых беспорядков в Париже задержаны 200 человек

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Среда, 2 мая 2018, 00:48

Полиция в Париже арестовала около 200 демонстрантов, которые громили витрины и поджигали автомобили во время ежегодных майских протестов.

Об этом пишет BBC.

Крайне левые анархистские группы, известные как "Черный блок", пришли на организованный французскими профсоюзами мирный митинг против реформ в государственном секторе президента Эммануэля Макрона, превратив его в массовые беспорядки.

По данным полиции в ежегодной демонстрации 1 мая приняли участие около 1200 протестующих в масках и капюшонах.

Одетые во все черное протестующие пытались задержать демонстрацию, а затем начали громить витрины по ходу маршрута, а также сожгли ресторан McDonald's.

Кроме того в ходе беспорядков были сожжены случайные автомобили и автосалон, а на стены расписаны граффити.

В отношении протестующих применялся слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать их. Четверо людей, включая полицейского, получили легкие ранения.

Профсоюзы заявили, что число мирных демонстрантов на шествии составило около 55 тысяч человек. Полиция насчитала около 20 тысяч.

Темы: Франция
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