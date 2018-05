Во время массовых беспорядков в Париже задержаны 200 человек

Полиция в Париже арестовала около 200 демонстрантов, которые громили витрины и поджигали автомобили во время ежегодных майских протестов.

Об этом пишет BBC.

Крайне левые анархистские группы, известные как "Черный блок", пришли на организованный французскими профсоюзами мирный митинг против реформ в государственном секторе президента Эммануэля Макрона, превратив его в массовые беспорядки.

По данным полиции в ежегодной демонстрации 1 мая приняли участие около 1200 протестующих в масках и капюшонах.

Одетые во все черное протестующие пытались задержать демонстрацию, а затем начали громить витрины по ходу маршрута, а также сожгли ресторан McDonald's.

Кроме того в ходе беспорядков были сожжены случайные автомобили и автосалон, а на стены расписаны граффити.

Anti-capitalist protesters torched a McDonald's restaurant and clashed with police in Paris on the fringes of a May Day rally in Paris https://t.co/NiMqg3cj0q pic.twitter.com/EcdO0dOhzL