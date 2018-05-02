НАПК проверит декларации заминистра юстиции и замглавы Нацполиции
Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет полную проверку деклараций семи человек за 2015-2017 годы, среди которых заместитель главы Нацполиции Игорь Купринец, заместитель министра юстиции Денис Чернышев и другие.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Так, в ближайшие 60 дней будут проверены декларации:
- Заместителя главы Нацполиции - начальника Департамента защиты экономики Игоря Купринца за 2015 год (исправленная) и за 2016 год (исправленная)
- Народного депутата VIII созыва Дениса Омельяновича за 2015 год (исправленная) и за 2016 год
- Судьи Верховного суда Украины Александра Потыльчака за 2015 год (исправленная) и за 2016 год
- Заместителя министра юстиции Дениса Чернышева за 2015 и 2016 годы
- Заместителя главы Черноморского горсовета Одесской области Сергея Быченко за 2016 год
- Депутата Хмельницкого облсовета Андрея Гордийчука за 2016 год (исправленная)
- Главы Черноморской горсовета Одесской области Валерия Хмельнюка за 2016 и 2017 годы.
Отмечается, что в Нацагентстве также было принято решение о продлении срока полной проверки деклараций на дополнительные 30 дней еще 28-ми субъектов декларирования.