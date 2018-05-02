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Нападавшего на Найема объявили в розыск

Среда, 2 мая 2018, 12:34
Нападавшего на Найема объявили в розыск

Магомеда-Амина Саитова, подозреваемого в избиении народного депутата Мустафы Найема, объявили в розыск.

Информация о Саитове, который скрывается от органов власти, размещена на сайте МВД. 

 

Злоумышленника с 1 мая разыскивает Шевченковское райуправление полиции Киева.

Саитова подозревают в совершении преступлений по ч.2 ст.296 (хулиганство, совершенное группой лиц) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК.

По данным нардепа Антона Геращенко, дальше Магомета Саитова объявят в международный розыск через Интерпол.

В результате конфликта и драки на дороге 30 апреля Мустафа Найем получил телесные повреждения, у него диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга, он перенес операцию.

Двое из задержанных полицией участников драки имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один – граждан Украины.

Нардеп Антон Геращенко обнародовал информацию о трех задержанных после конфликта с участием народного депутата Мустафы Найема: ими оказались Саитов Ахмед Абубакарович, 1999 г.р., Саитов Магомед-Салих Аргуевич  1996 г.р. и Умал Тимербилатов Русланович  1996 г.р.

В свою очередь брат нардепа Маси Найем заявил, что четвертым участником конфликта, которому удалось скрыться от полиции, является Магомед-Амин Саитов по прозвищу Мага.  

Согласно информации из открытых источников, Магомед-Амин Саитов является одним из учредителей промоутерской компании "Бум-бокс Промоушнс".

Подозреваемым в нападении на нардепа было объявлено о подозрениях: трем – по ст. 296 "хулиганство", четвертому, которому удалось скрыться с места инцидента – заочно, по ст. 296 и 122 "умышленное телесное повреждение средней тяжести" УК.

Найем заявил, что четвертый участник конфликта, которого полиция не смогла задержать, вылетел из Украины в Баку.

В прокуратуре Киева заявили, что человек, который нанес Найему телесных повреждений и скрылся с места конфликта, пересек государственную границу и самолетом Киев-Баку покинул территорию Украины через 2 часа после драки

Согласно видео, которое было обнародовано вечером 1 мая, участие в конфликте с Найемом принимали не четыре, а пять нападавших.

Украинская правда 

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Темы: КиевНайемМВДрозыск
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