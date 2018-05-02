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Суд разрешил задержать нападавшего на Найема, который сбежал

Среда, 2 мая 2018, 22:00

Прокуратура получила разрешение на задержание подозреваемого в нападении на народного депутата Мустафу Найема.

Об этом сообщает прокуратура столицы. Вероятно, речь идет о Магомеде-Амине Саитове.

Киевская местная прокуратура №10 обратилась в суд с ходатайством о предоставлении разрешения на задержание человека, которого подозревают в нанесении телесных повреждений Мустафе-Маси Найему, с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственный судья Шевченковского райсуда Киева 2 мая удовлетворил в полном объеме ходатайство прокурора.

В связи с тем, что подозреваемый скрывается от следствия, 1 мая он был объявлен в розыск.

Действия нападавшего квалифицированы по ч.2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

30 апреля во время конфликта возле Бессарабского рынка группа злоумышленников напала на нардепа Найема, ему сломали челюсть.

Трех злоумышленников правоохранители задержали по "горячим следам", еще один скрылся.

Из одного из обнародованных видеозаписей следовало, что нападавших было пятеро.

Нардеп Антон Геращенко обнародовал информацию о троих задержанных: Саитов Ахмед Абубакарович, 1999 г.р., Саитов Магомед-Салих Аргуевич 1996 г.р. и Умал Тимербилатов Русланович 1996 г.р.

Брат нардепа Маси Найем заявил, что убежать удалось Саитову по кличке Мага.

Троим инкриминируют ст. 296 "хулиганство", а сбежавшему – заочно ст. 296 и 122 "умышленное телесное повреждение средней тяжести" УК.

В прокуратуре заявили, что человек, который нанес Найему телесные повреждения и скрылся с места конфликта, улетел в Баку через 2 часа после драки.

Шевченковский райсуд Киева не взял под стражу Магомеда-Салиха Арбуевича Саитова, подозреваемого в избиении Найема, но посадил его на круглосуточный домашний арест с запретом покидать место жительства.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Найемсуд
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