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Арест руководителя "РИА Новости Украина": РФ пожаловалась комиссару СЕ

Понедельник, 21 мая 2018, 14:03

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека обратился к комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович в связи с задержанием Службой безопасности Украины главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом сообщает 21 мая ТАСС.

"Совет выражает крайнюю обеспокоенность ситуацией, связанной с арестом Вышинского, давлением на его коллег. Просим вас, уважаемая г-жа Миятович, взять ситуацию под личный контроль", – идет речь в сообщении СПЧ.

"Необходимо, на наш взгляд, поставить перед властями Украины вопрос о немедленном освобождении Вышинского, объективном расследовании обстоятельств случившегося и привлечении к ответственности тех, кто допустил нарушение прав журналиста и его коллег", – говорится также в обращении.

15 мая СБУ проводила обыски в офисе "РИА Новости Украина". Позже ГПУ показала, что нашли в офисе.  

Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене.

Сам Вышинский не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу о государственной измене Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на 2 месяца.

В США заявили, что понимают, что Украина защищается от воздействия российской пропаганды, но призвали власти действовать в отношении "РИА Новости-Украина" и его руководителя в соответствии с законом.

Международная организация "Репортеры без границ" выразила обеспокоенность из-за ареста Вышинского.

Темы: СМИскандалпропагандаРосcия
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