Арешт керівника "РИА Новости Україна": Росія поскаржилася комісару Ради Європи

Рада при президенті Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини звернулася до комісара Ради Європи з прав людини Дуньї Міятович в зв'язку із затриманням Службою безпеки України головного редактора агентства "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.



Про це повідомляє 21 травня ТАСС.



"Рада висловлює крайню стурбованість ситуацією, пов'язаною з арештом Вишинського, тиском на його колег. Просимо вас, шановна пані Міятович, взяти ситуацію під особистий контроль", - йдеться в повідомленні РПЛ.



"Необхідно, на наш погляд, поставити перед владою України питання про негайне звільнення Вишинського, об'єктивне розслідування обставин того, що сталося і притягнення до відповідальності тих, хто допустив порушення прав журналіста і його колег", - йдеться також у зверненні.

15 травня в офісах "РИА Новости Украина" пройшли обшуки.

Пізніше ГПУ показала, що знайшли під час цих слідчих дій.

Керівнику "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському оголосили про підозру у державній зраді.

Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

У справі про державну зраду Кирила Вишинського, викликали на допит 47 осіб.

17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на 2 місяці.

У США заявили, що розуміють, що Україна захищається від впливу російської пропаганди, але закликали владу діяти щодо "РИА Новости Україна" і його керівника відповідно до закону.



Міжнародна організація "Репортери без кордонів" висловила стурбованість через арешт Вишинського.