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Мартыненко вручили обвинительный акт

Понедельник, 21 мая 2018, 18:19
Мартыненко вручили обвинительный акт

Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила обвинительный акт экс-народному депутату Николаю Мартыненко, подозреваемому в завладении имуществом ГП "НАЭК "Энергоатом".

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат экс-нардепа Игорь Черезов.

Вручили обвинительный акт экс-нардепу "Народного фронта" в понедельник.

"Остались еще два или один подозреваемый, которому еще не вручили обвинительный акт. Когда всем вручат обвинительный, сразу дело направится в суд", – добавил адвокат.

Однако, по словам Черезова, прокурор просил Мартыненко подписаться в том, что ему было достаточно времени для ознакомления с делом, а до этого не хотел отдавать обвинительный акт.

Как утверждает защитник экс-нардепа, Мартыненко писал письма об отказе в ознакомлении с материалами.

"После этого... мы решили уйти", – отметил Черезов.

Кроме того, по словам адвоката, их задержали на выходе из прокуратуры и там уже вручили обвинительный акт.

"Когда мы попытались выйти из здания, были задержаны вооруженной охраной без объяснения причин. После полутора часов чтения вслух детективами уголовного процессуального кодекса, они поняли, что несут ересь и вручили нам обвинительный акт", – написал Черезов в Facebook.

20 апреля 2017 года детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко.

Его задержали в рамках расследования по факту хищения средств ГП ВостГОК при закупке уранового концентрата.

По данным САП, с 2013-го до 2016 года преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 млн долларов ущерба.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн. гривен.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.

В октябре Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщил о подозрении в завладении имуществом ГП "НАЭК" Энергоатом "Мартыненко и его предполагаемому сообщнику, руководителю структурного подразделения ГП" НАЭК "Энергоатом".

САП и НАБУ сообщили экс-депутату от "Народного фронта" Николаю Мартыненкоокончательное подозрение.

9 января 2018 года НАБУ открыло для экс-нардепа Николая Мартыненко и его защитников доступ к материалам уголовного производства по фактам завладения средствами ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" и ГП "НАЭК" Энергоатом".

29 январня суд отказался продлевать возложенные на Мартыненко обязательства.

Читайте также: "Ядерное обогащения Николая Мартыненко".

"Такие дела: Мартыненко vs НАБУ. Шесть месяцев спустя"

Соня Лукашова, для УП

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Темы: Мартыненко
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