Апелляционный суд оставил Шепелева под стражей

Апелляционный суд Киева 24 мая не удовлетворил жалобу адвокатов экс-депутата Александра Шепелева, которому ранее была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что суд оставил без удовлетворения жалобу адвокатов Шепелева на постановление следственного судьи Печерского райсуда от 31 марта, которым было удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей экс-депутата на 60 суток.

Как сообщалось, Шепелева подозревают в растрате имущества, отмывании доходов, служебной подделке и умышленном убийстве. Он находится под стражей.

Ранее экс-депутат Александр Шепелев заявил, что просил генеральные прокуратуры России и Украины об экстрадиции его с РФ на родину, но этого не произошло.

В свою очередь заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявлял, что не видел ни одного такого обращения.

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В декабре 2012 года Шепелева объявили в розыск по подозрению в причастности к хищению десятков миллионов гривен из "Родовид Банка" во времена премьерства Тимошенко.

Также он фигурировал в делах об убийстве главы набсовета "Автокразбанка"Сергея Кириченко и покушении на бывшего акционера "Родовид Банка" Сергея Дядечко.

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Шепелев сбежал с женой в Венгрию, в марте 2014-го Будапешт выдал их Украине – и политик сбежал в Россию из больницы скорой помощи. Его жену задержали, но отпустили под залог.

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В марте 2015 года в России Шепелева задержали, но экстрадиция не состоялась.

В 2016 году военная прокуратура начала расследование о госизмене – Шепелева подозревали в переходе на службу в ФСБ России.

9 февраля 2018 года сотрудники СБУ задержали экс-нардепа недалеко от Киева: побитого, со сломанной челюстью и удостоверением "ДНР".

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